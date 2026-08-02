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Hajók rekedtek a mederben, történelmi mélypontot mértek a Rajnán
Gazdaság

Hajók rekedtek a mederben, történelmi mélypontot mértek a Rajnán

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Történelmi mélypontra, 68 centiméterre süllyedt a Rajna vízszintje Kölnnél a tartós hőség és szárazság következtében. A folyó apadása már a hajózást és a vízi szállítástól függő iparágakat is veszélyezteti.
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Rekordalacsony szintre apadt a Rajna Németországban, miután a hosszan tartó hőség és szárazság jelentősen csökkentette az ország legforgalmasabb vízi útjának vízhozamát. Kölnben szombaton mindössze 68 centimétert mutatott a vízmérce, ami egy centiméterrel marad el a 2018 októberében feljegyzett korábbi mélyponttól – írja az Euronews a német vízügyi és hajózási hatóság tájékoztatása alapján.

A rendkívüli helyzet következményei már a kölni kikötőben is jól láthatók, így Rheinauhafenben több hajó megfeneklett a sekély vízben.

A helyiek eközben a kiszáradt partszakaszokon sétáltak és kerékpároztak, sokan pedig fényképeket készítettek a szokatlan látványról.

A Rajna alacsony vízállása a hajózást is egyre nehezebbé teszi, hiszen a teherszállító hajók merülésük csökkentése érdekében már eddig is csak kisebb rakománnyal közlekedhetnek, ami növeli a szállítás költségeit, és fennakadásokat okozhat a folyóra támaszkodó iparágak ellátási láncaiban.

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Nemcsak a Rajnán alakult ki kritikus helyzet: Németország más jelentős vízi útjain, köztük az Elbán és ahogy az Magyarországon is érezzük a Dunán is rendkívül alacsony a vízszint. Mivel a hőség és a szárazság rövid távon várhatóan nem enyhül, a hatóságok egyre súlyosabb gazdasági következményekre figyelmeztetnek a hajózásban és a folyami szállítástól függő ágazatokban.

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