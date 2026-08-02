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Jól vizsgázik a nemzet: bőven a várt alatt alakul az országos rendszerterhelés
Gazdaság

Jól vizsgázik a nemzet: bőven a várt alatt alakul az országos rendszerterhelés

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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számai szerint 700 megawattal maradt el a vasárnap esti áramfogyasztás a tervezettől, ami több mint egy teljes paksi blokk teljesítményének felel meg.

A vártnál jóval alacsonyabb volt Magyarország villamosenergia-fogyasztása vasárnap este – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint

19 órakor az ország terhelése 5700 megawatt volt a tervezett 6400 megawatt helyett, vagyis 700 megawattal kevesebb áramot használtak fel.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a megtakarítás meghaladja egy teljes, körülbelül 500 megawattos paksi blokk teljesítményét. Kapitány szerint a különbség a lakosság, az önkormányzatok és a vállalatok közös fogyasztáscsökkentésének eredménye, miután a kormány elsősorban a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban kérte az áramhasználat mérséklését.

A MAVIR nyilvános oldalán ezzel összhangban az látszik, hogy a tényleges bruttó rendszerterhelés 19 óra körül valóban hozzávetőleg 5600–5700 megawatt között alakult. A piros színnel jelölt tényadatok a délutáni és kora esti órákban elmaradtak az előzetesen becsült pályától.

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Forrás: MAVIR

Összehasonlításként Magyarország abszolút rendszerterhelési rekordja 8182 megawatt, míg a nyári csúcs 7488 megawatt; egy átlagos nyári napon az esti maximális terhelés jellemzően 6000–7000 megawatt körül alakul. Ehhez képest különösen jelentős, hogy a rendkívüli hőség ellenére vasárnap este mindössze 5700 megawattnál tetőzött a fogyasztás.

Kapitány a bejegyzésben több hozzá érkezett üzenetet is felidézett: egy hatéves gyermek esténként lekapcsolja a lakásban a lámpákat, egy család a televízió helyett társasjátékkal tölti az estéket, egy nyugdíjas pedig a teraszon, a szomszédokkal beszélgetve vészeli át a kánikulát.

A neheze még hátravan, de az utóbbi napok már megmutatták: ez az ország bármit kibír, ha együtt csinálja.

– fogalmazott a miniszter.

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