Jól vizsgázik a nemzet: bőven a várt alatt alakul az országos rendszerterhelés

A vártnál jóval alacsonyabb volt Magyarország villamosenergia-fogyasztása vasárnap este – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint
19 órakor az ország terhelése 5700 megawatt volt a tervezett 6400 megawatt helyett, vagyis 700 megawattal kevesebb áramot használtak fel.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a megtakarítás meghaladja egy teljes, körülbelül 500 megawattos paksi blokk teljesítményét. Kapitány szerint a különbség a lakosság, az önkormányzatok és a vállalatok közös fogyasztáscsökkentésének eredménye, miután a kormány elsősorban a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban kérte az áramhasználat mérséklését.
A MAVIR nyilvános oldalán ezzel összhangban az látszik, hogy a tényleges bruttó rendszerterhelés 19 óra körül valóban hozzávetőleg 5600–5700 megawatt között alakult. A piros színnel jelölt tényadatok a délutáni és kora esti órákban elmaradtak az előzetesen becsült pályától.
Összehasonlításként Magyarország abszolút rendszerterhelési rekordja 8182 megawatt, míg a nyári csúcs 7488 megawatt; egy átlagos nyári napon az esti maximális terhelés jellemzően 6000–7000 megawatt körül alakul. Ehhez képest különösen jelentős, hogy a rendkívüli hőség ellenére vasárnap este mindössze 5700 megawattnál tetőzött a fogyasztás.
Kapitány a bejegyzésben több hozzá érkezett üzenetet is felidézett: egy hatéves gyermek esténként lekapcsolja a lakásban a lámpákat, egy család a televízió helyett társasjátékkal tölti az estéket, egy nyugdíjas pedig a teraszon, a szomszédokkal beszélgetve vészeli át a kánikulát.
A neheze még hátravan, de az utóbbi napok már megmutatták: ez az ország bármit kibír, ha együtt csinálja.
– fogalmazott a miniszter.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
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