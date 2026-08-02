Kapitány István elárulta, mely vállalatok vállalták a legnagyobb energiamegtakarítást Magyarországon

Az erőmű teljesítménye a folyó apadása miatt már 240 megawattra csökkent.
Amint a vízállás eléri a mínusz 134 centiméteres kritikus határt, az utolsó működő blokkot is le kell állítani.
A szakemberek hangsúlyozták, hogy a leállított blokkok hűtéséhez szükséges vízmennyiség és szivattyúkapacitás biztosított, így a folyamat nem veszélyezteti az üzembiztonságot.
A kieső kapacitások pótlására az átviteli rendszerirányító (MAVIR), az MVM és az energiaszolgáltatók szoros együttműködésben szervezik az importot, és mozgósítják a belföldi tartalékokat. Ennek köszönhetően a százhalombattai Dunamenti Erőmű nemrégiben helyreállított egysége már teljes kapacitással üzemel, ami 380 megawattnyi pluszteljesítményt jelent a hálózat számára.
A magyar vállalatok és a lakosság önkéntes szerepvállalása most közvetlenül az ellátásbiztonságot szolgálja, bizonyítva, hogy a társadalmi felelősségvállalásnak közvetlen gazdasági haszna van
- írta Kapitány.
A fogyasztói összefogás eredményei már most látszanak, szombaton a hazai áramfelhasználás ugyanis mintegy 500 megawattal maradt el az előrejelzésektől. Emellett számos nagyvállalat és érdekképviselet döntött önkéntes korlátozásokról, amelyekkel összesen mintegy 400-500 megawattos terheléscsökkentést érhetnek el. A legnagyobb megtakarítást a Mol TVK (63 megawatt), a Samsung SDI (32,8 megawatt), a MÁV (22,5 megawatt), valamint az SK és az Audi Hungaria (22-22 megawatt) vállalta. A kereskedelmi szektor és a fürdők szintén csökkentik a nem létszükségletű szolgáltatásaik, például a díszkivilágítás vagy a szaunák energiafogyasztását.
A következő öt napban a tartós, akár 40 fokos hőség és a paksi termelés kiesése miatt rendkívül feszített időszakra kell készülni, különösen a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban. A lakosságot arra kérik, hogy a nagyobb energiaigényű háztartási tevékenységeket halasszák a késő esti vagy napközbeni órákra.
Amennyiben a helyzet megkívánja, a hétfőtől életbe lépő esetleges kötelező korlátozások terheit elsőként az állami szférára és a nagy ipari fogyasztókra hárítjuk, megkímélve a lakossági felhasználókat
- írja a miniszter.
A Védelmi Munkacsoport folyamatosan elemzi a helyzetet, és dönt arról, hogy szükséges-e kötelező jellegű korlátozásokat bevezetni a nagyfogyasztók körében a hálózati stabilitás megőrzése érdekében.
Címlapkép forrása: Portfolio
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