Kettészakadt a műtárgypiac: galériák zárnak be, miközben a nagy aukciósházak már vagyonkezelőként működnek

Rég látott lendület tanúi lehettünk az idei első félév nyilvános aukcióin. Az ArtTactic statisztikája szerint a felkínált portéka több mint 90%-a vevőt talált, és 131 „fehér kesztyűs” rendezvény, vagyis olyan aukció volt, amelyen az összes felkínált tétel elkelt. Több mint 70%-kal növekedett a tavalyihoz képest Christie’s és a Sotheby’s által elkalapált érték.
A három nagy aukciósház, a Christie’s, a Sotheby’s, és a Phillips összforgalma közel tízmilliárd dollár volt,
és közel 1,5 milliárd dollárt tett a mérlegre a gyűjtőszenvedélyt kiszolgáló „vegyeskereskedés”, a Pokémon kártyáktól, vintage videojátékokon át a sportemléktárgyakig mindenféle relikviát elkalapáló Heritage Auctions.
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