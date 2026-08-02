Kettészakadt a műtárgypiac: galériák zárnak be, miközben a nagy aukciósházak már vagyonkezelőként működnek

Rekordbevételekről számoltak be az az első félévet követően a nagy aukciósházak, amelyek kasszájába közel tízmilliárd dollár került hat hónap alatt. A professzionálisan összeválogatott eladó portéka árcsúcsokat fialt, „fehér kesztyűs” (vagyis minden felkínált téltelt értékesítő) rendezvények sora kápráztatta el a közönséget, és a vásárlóerő izmosodásának jeleként rekordszámban licitáltak, az eladási arány pedig évtizedes csúcsokat döntött. A rivaldafény mögötti árnyékban ugyanakkor kijózanító galériabezárások jelzik, hogy a piac koránt sincs egyensúlyban.

Rég látott lendület tanúi lehettünk az idei első félév nyilvános aukcióin. Az ArtTactic statisztikája szerint a felkínált portéka több mint 90%-a vevőt talált, és 131 „fehér kesztyűs” rendezvény, vagyis olyan aukció volt, amelyen az összes felkínált tétel elkelt. Több mint 70%-kal növekedett a tavalyihoz képest Christie’s és a Sotheby’s által elkalapált érték.

A három nagy aukciósház, a Christie’s, a Sotheby’s, és a Phillips összforgalma közel tízmilliárd dollár volt,

és közel 1,5 milliárd dollárt tett a mérlegre a gyűjtőszenvedélyt kiszolgáló „vegyeskereskedés”, a Pokémon kártyáktól, vintage videojátékokon át a sportemléktárgyakig mindenféle relikviát elkalapáló Heritage Auctions.