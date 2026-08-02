Kivonják az elektromos buszok többségét Veszprémben az energiaválság miatt

Átmenetileg jelentősen visszafogja elektromos autóbuszainak használatát a veszprémi V-Busz. Vasárnaptól a társaság nyolc villanybuszából mindössze három áll forgalomba, a megmaradó járműveket pedig kizárólag a naperőművek termelési csúcsához igazodva töltik.

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A V-Busz közleménye szerint az intézkedést a magyar villamosenergia-rendszer erőművi kapacitásának átmeneti csökkenése indokolja. A forgalomban maradó elektromos buszokat 10 és 15 óra között töltik, amikor a hazai naperőművek nagy mennyiségű áramot termelnek.

A járatok menetrendje egyelőre nem változik, minden vonalon a megszokott rend szerint közlekednek a buszok. A társaság ugyanakkor további korlátozásokat sem zárt ki: szükség esetén ideiglenesen a teljes elektromos flottát kivonhatják a forgalomból.

Veszprém nincs egyedül az intézkedéssel.

Budapesten a metrók és a villamosok kevésbé intenzív gyorsításával csökkentik az áramfelhasználást. Emiatt néhány perccel nőhet a menetidő, miközben a főváros számításai szerint naponta mintegy 15 megawattóra villamos energia takarítható meg.

Egyes vonalakon munkanapokon átmenetileg dízelbuszok váltják az elektromos trolibuszokat. Az Arriva által üzemeltetett villanybuszok töltését pedig a 17 és 22 óra közötti kritikus időszakon kívülre ütemezik – írja a Magyarbusz.

Miskolcon a húsz elektromos busz töltését este 22 óra után kezdik meg, a villamosvezetőket pedig arra kérték, hogy kerüljék az intenzív gyorsítást. A CNG-buszok tankolását ugyancsak későbbre halasztják, mivel a töltőállomás gázsűrítő berendezései jelentős mennyiségű áramot fogyasztanak. A miskolci járművek forgalomból történő kivonását egyelőre nem jelentették be.

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