Közös intervenciót hajtott végre Japán és az Egyesült Államok, hogy megállítsák a jen zuhanását

Japán és az Egyesült Államok közösen avatkozott be a devizapiacon, miután a jen dollárral szembeni árfolyama 40 éves mélypontra esett – árulta el két japán kormányzati forrás a Reutersnek. A hivatalos bejelentést várhatóan hétfőn teszi meg Satsuki Katayama japán pénzügyminiszter.

A művelet a források szerint még jelenleg is tart.

Ez lehet az első összehangolt japán–amerikai jenintervenció 2011 óta.

A japán kormány már csütörtökön jent vásárolhatott dollárért a New York-i kereskedésben. A japán jegybank adatai alapján Tokió akár 58,97 milliárd dollárt is felhasználhatott a fizetőeszköz támogatására. Pénteken újabb erősödés következett, amely mögött a piaci szereplők ismét intervenciót sejtettek.

Az amerikai pénzügyminisztérium közben több bankot is arra figyelmeztetett, hogy készüljenek fel további lépésekre. Scott Bessent pénzügyminiszter a múlt héten jelentősen alulértékeltnek nevezte a jent, egy fotón pedig olyan feljegyzés volt látható előtte, amely 5–10 milliárd dollár értékű jenvásárlást említett.

A jen gyengülését elsősorban az amerikai és a japán kamatpálya közötti különbség hajtotta. A Federal Reserve az utóbbi időben jóval szigorúbb hangot ütött meg, miközben a Bank of Japan pénteken változatlanul hagyta monetáris politikáját, ugyanakkor egy közelgő kamatemelés lehetőségét jelezte.

Az együttműködésben az amerikai állampapírpiac helyzete is szerepet játszhat. A tartós japán intervencióhoz szükséges amerikai kötvényeladások tovább emelhetnék az amerikai hozamokat, ezért Washingtonnak is érdeke lehet a jen árfolyamának stabilizálása.

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