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Leállította mind a 40 szökőkútját a FŐKERT, rendkívüli intézkedések jöhetnek Budapesten
Gazdaság

Leállította mind a 40 szökőkútját a FŐKERT, rendkívüli intézkedések jöhetnek Budapesten

Portfolio
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Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a FŐKERT a vízkorlátozásról szóló miniszteri rendelet megjelenése után. A társaság már leállította az általa üzemeltetett negyven szökőkutat és vízesést, az öntözés során pedig a fiatal fák és a nagy értékű növényállomány megóvását helyezné előtérbe – közölte Dezsényi Péter, a FŐKERT főigazgatója.
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Információ és jelentkezés

A FŐKERT operatív csoportja vasárnap délután ül össze,

a tervezett intézkedésekről legkorábban hétfőn adhatnak tájékoztatást.

A társaság vezetője szerint egy forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése a teljes városi ivóvíz-felhasználás akár 10 százalékát is kiteheti, ezért jelentős fogyasztáscsökkentésre van szükség.

Közben Budapest zöldvagyonát is védeni kell. Csak a FŐKERT kezelésében álló zöldfelületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot, az elpusztuló növényállomány pótlása pedig sok esetben éveket vagy évtizedeket venne igénybe.

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Az öntözési sorrendben az öt évnél fiatalabb fáknak kell elsőbbséget adni, utánuk következhetnek a frissen telepített cserjék, évelők és rózsaágyások. A gyep fenntartása kevésbé sürgős, mivel megfelelő körülmények között később regenerálódhat. A talaj kiszáradását kaszálékkal, szénával, aprítékkal vagy más zöldhulladékkal végzett takarással lehet lassítani.

A FŐKERT arra kéri a budapestieket, hogy lehetőség szerint segítsenek a közterületi fiatal fák öntözésében is. Egy-egy fiatal fának alkalmanként 50–100 liter vízre van szüksége ahhoz, hogy a nedvesség megfelelő mélységbe jusson.

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