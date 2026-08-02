Autótűz miatt lezárták az M1-es autópályát Budapest felé Tata közelében.

A katasztrófavédelem honlapjának szombat éjjeli beszámolója szerint egy személyautó gyulladt ki az M1-es főváros felé vezető oldalán, Tata közelében, a 70-es és 71-es kilométerszelvény között.

A komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat.

A mentés idejére az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.

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