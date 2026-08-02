Magyar Péter: egy teljes hónapig is eltarthat a paksi leállás

Legkésőbb hétfőn teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű, miután a Duna vízszintje már csak egy centiméterre van a biztonságos működés határértékétől. Magyar Péter szerint egyelőre nem kell kötelező fogyasztáscsökkentést elrendelni a vállalatoknál, miután több mint 300 cég önként vállalta áramigénye mérséklését.

Egyelőre nem kell kötelező áramfogyasztási korlátozást bevezetni a vállalatoknál sem, de ma vagy holnap leáll a Paksi Atomerőmű utolsó turbinája is.

– közölte a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülését követően, az RTL Házon kívül című műsorában vasárnap este.

A kormányfő korábban arról beszélt, hogy az erőmű utolsó működő gépegységét már vasárnap lekapcsolhatják. A Duna vízszintje Paksnál mínusz 133 centiméteren áll, miközben az erőmű biztonságos működésének határértékét mínusz 134 centiméterben határozták meg. A folyó vízszintje minden bizonnyal tovább csökken.

A magyar emberek csodálatosat alkottak, egy igazi nemzeti összefogás alakult ki

– mondta Magyar Péter. A miniszterelnök ezzel a lakosság, a katasztrófavédelem és az egészségügyi dolgozók erőfeszítéseire, valamint az áramigény csökkentését vállaló cégek és önkormányzatok közreműködésére utalt.

Több mint 300 vállalat vállalt önkéntes fogyasztáskorlátozást.

Ennek köszönhetően a vállalatok számára egyelőre nem kell kötelező fogyasztáscsökkentést elrendelni, bár erre egy frissen hatályba lépett kormányrendelet már lehetőséget biztosít.

Magyar Péter szerint szükség esetén először az állami intézmények, majd a nagyfogyasztók áramfelhasználását korlátoznák, a lakosságnak pedig „csak a legvégső esetben” kellene kötelező áramfogyasztási korlátozással szembesülnie.

A miniszterelnök az interjúban úgy fogalmazott, hogy „talán soha nem látott energiakrízissel nézünk most szembe”, amelyet szerinte tovább nehezít a korábbi kormánytól örökölt energetikai helyzet. Elmondása szerint a hétvégén áttekintették az ország erőművi kapacitásait és több fontos döntést is hoztak, miközben

hétfőre az eddigi 500 megawattos megtakarításnál is nagyobb fogyasztáscsökkentést várnak.

Magyar Péter kiemelte, hogy több nagyvállalat saját profitja terhére vállalta energiafelhasználásának visszafogását, ezért egyelőre nem kell kötelező fogyasztáscsökkentést elrendelni, de a következő napok komoly megterhelést jelentenek majd.

A paksi leállással kapcsolatban ismét hangsúlyozta, hogy az nem veszélyezteti a nukleáris biztonságot, a szakemberek és a szükséges hűtőrendszerek készen állnak. Arra ugyanakkor figyelmeztetett, hogy

lehet, hogy több mint egy hónapig fog állni a paksi erőmű, erre is lelkileg készülnünk kell.

Magyar Péter szerint a mostani válság tanulságait később le kell vonni, a szélsőséges időjárás pedig azt is megmutatja, hogy a Kárpát-medence sem vonhatja ki magát a klímaváltozás következményei alól.

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