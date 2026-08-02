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Magyarország hamarosan fellélegezhet: már látszik a hőség vége
Gazdaság

Magyarország hamarosan fellélegezhet: már látszik a hőség vége

Portfolio
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A friss modellszámítások alapján egyre valószínűbb, hogy a jövő hét második felében jelentős felfrissülés érkezik Magyarországra. Közben a következő tíz napban a Duna felső szakaszának vízgyűjtőjén is érdemi csapadék hullhat – közölte vasárnap a The Weather on Maps.
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A kedvező fordulat előtt azonban még tovább fokozódik a hőség: vasárnap 34–40 fok várható, helyenként záporokkal és zivatarokkal. Hétfőn 36–40, kedden 37–41 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán és csütörtökön már 42 fokos csúcsértékek is előfordulhatnak, majd a hét második felében többfelé megjelenhetnek a záporok és zivatarok – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A The Weather on Maps által közzétett térképek szerint a jelenleg Európa középső és déli részét uraló rendkívül meleg légtömeg a jövő hét második felében visszaszorulhat,

és észak felől hűvösebb levegő érkezhet a térségbe.

A lehűlés pontos időpontja és mértéke a hosszabb előrejelzési időtáv miatt még változhat, a friss modellfutások azonban egyre következetesebben jelzik a fordulatot.

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Forrás: The Weather on Maps
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Forrás: The Weather on Maps

A másik kedvező fejlemény a Duna vízgyűjtőjét érinti. A következő tíz napban az Alpok és a folyó felső vízgyűjtőjének több részén több tíz milliméter csapadék hullhat, ami mérsékelheti a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet.

A hatás Magyarországon csak késleltetve jelenhet meg, és a vízszint tartós emelkedéséhez a csapadék területi eloszlása, intenzitása, valamint a későbbi időjárás is meghatározó lesz. A Paksi Atomerőmű leállított blokkjainak újraindítása szempontjából nagyon fontos lenne, hogy érdemben növekedjen a Duna vízszintje.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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