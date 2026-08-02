MÁV: Négy hónapra leáll a vasúti közlekedés Kiskunfélegyháza és Szentes között

Augusztus 3-tól december 12-ig valamennyi vonat helyett pótlóbusz közlekedik Kiskunfélegyháza és Szentes között. A több mint hét kilométeres pályafelújítás után megszüntethetik a jelenlegi, óránként 30 kilométeres sebességkorlátozást.

A MÁV hétfőn kezdi meg a Kiskunfélegyháza–Orosháza vasútvonal Kiskunfélegyháza és Gátér közötti, 7,5 kilométeres szakaszának felújítását. A munkálatok a december 12-i menetrendváltásig tartanak – derül ki a vasúttársaság közleményéből.

A beruházás során 16 kilométernyi sínt és 12 500 vasbetonaljat cserélnek ki, valamint 13 ezer tonna zúzottkövet használnak fel. Átépítenek hét közúti-vasúti átjárót, megújítják egy teknőhíd szigetelését, és két kisebb hidat is karbantartanak. Két megállóhelyen új, aszfaltozott peron készül.

A felújítást követően a vonatok várhatóan 2027 elejétől ismét óránként 60 kilométeres sebességgel közlekedhetnek az érintett szakaszon.

A MÁV számításai szerint ezzel mintegy nyolc perccel rövidülhet a menetidő.

A vágányzár alatt Kiskunfélegyháza és Szentes között MÁVBuszok szállítják az utasokat. A buszok Kiskunfélegyházán csatlakozást biztosítanak a Budapest és Szeged felől érkező, illetve az ezekbe az irányokba induló InterCity-vonatokhoz. Szentes és Hódmezővásárhely, valamint Szentes és Orosháza között változatlan menetrend szerint járnak a vonatok.

A pótlóbuszok több településen a vasúti megállótól eltérő helyen állnak meg, Hékédet pedig egyáltalán nem érintik. Martfű felé Szentes állomáson lehet átszállni. A munkálatokhoz augusztus és október között több ideiglenes közúti lezárás is kapcsolódik.

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