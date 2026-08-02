Megindulhatott a hőhelyzet és aszály miatti pánikvásárlás

Több vidéki településen, valamint Budapesten és környékén is kartonszámra kezdték felvásárolni az ásványvizet az ivóvízellátási problémákról érkező hírek miatt. A kereskedelmi dolgozók érdekképviselete szerint azonban folyamatos az áruellátás, ezért nincs szükség felhalmozásra.

Országszerte pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémákról érkező hírek miatt – írta meg az Economx. Az Egyenlő.hu szakszervezeti oldalt vezető Bubenkó Csaba a lapnak elmondata, hogy a szombati bevásárlások során a kisboltokban és a nagyobb áruházakban egyaránt feltűnően sok ásványvíz került a kosarakba.

Bár a kánikulában rendszerint nő a palackozott víz, az üdítők és a sörök forgalma, ezúttal többen minden elérhető kiszerelésből nagyobb mennyiséget vásároltak.

Egyes vevők a pénztárosoknak azt mondták, attól tartanak, hogy a következő napokban náluk is megszűnhet a vezetékes vízellátás.

A szakszervezeti vezető szerint azonban nincs szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők áruellátása folyamatos, a boltok szorosan követik a kereslet változását, és akár naponta többször is adnak le rendeléseket. Iparági értesülései alapján jelenleg valamennyi termékkörben zavartalan az ellátás, így a következő napokban sem várható általános ásványvízhiány.

Bubenkó arra is felhívta a figyelmet, hogy az egymásnak ellentmondó információk miatt több vásárló feszültebbé vált, ami a bolti dolgozókon is lecsapódik.

Ne a félelmünk vezessen, hanem a hivatalos információkra alapozott, felelős döntésünk, a tolerancia, a segítő szándék.

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a felhalmozás másokat hozhat nehéz helyzetbe.

A szakszervezeti vezető arra kérte a lakosságot, hogy az ásványvíz felvásárlása helyett saját háztartásában takarékoskodjon a rendelkezésre álló erőforrásokkal. Egyebek mellett a tisztálkodás, a klímaberendezések használata, az öntözés és a medencék feltöltése során is nagyobb odafigyelést sürgetett, valamint azt kérte, hogy az emberek tartózkodjanak a pánikkeltéstől és a félrevezető információk terjesztésétől.

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