Megjelent a figyelmeztető térkép: brutális hőhullám csap le a jövő héten

A meteorológiai előrejelzések szerint a jövő hét közepére rendkívüli forróság alakul ki a térségben, a hőhullám pedig szerdán és csütörtökön éri el a csúcspontját. A kontinens átlaghőmérsékleti anomáliatérképe alapján Magyarországon és környezetében tér el a leginkább a hőmérséklet a megszokottól pozitív irányba.

A legmelegebb napokon az ország nagy részén 40 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, a legforróbb területeken pedig akár a 41–42 fokot is elérheti a hőmérséklet.

A jövő hét végén mérséklődhet a forróság, de valószínűleg nem akkora mértékben, mint amire a legtöbb ember vágyik, ugyanakkor a 40 fok helyett a 35 fokos maximumok is enyhülést jelenthetnek

– hangzott el a tájékoztatóban. Az enyhülés mértéke és tartóssága azonban még bizonytalan, amit a szakemberek által használt valószínűségi előrejelzések, az úgynevezett spagettidiagramok is jól mutatnak.

Ezek a modellek azt jelzik, hogy péntektől északias áramlással kevésbé meleg légtömegek érkezhetnek a térségbe, ám a lehűlés mértéke még kérdéses. A jelentősebb hőmérséklet-visszaesésre az északi és északnyugati országrészben élőknek van a legnagyobb esélyük.

A csapadékot illetően a hét második felében nő a záporok és zivatarok kialakulásának valószínűsége. Ugyanakkor ezek a helyi jellegű csapadékgócok nem nyújtanak majd tartós megoldást a mezőgazdaságot és a természetet sújtó aszály enyhítésére.

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