Nyílt levélben fordultak Kapitány Istvánhoz a magyar napelemesek

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség tiszteletteljes kéréssel fordult a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz, olyan intézkedéseket sürgetve,
amelyek rövid időn belül fokozzák Magyarország ellátásbiztonságát, mérséklik az áramimport-kitettséget, és támogatják a hazai megújuló energiaforrások hatékonyabb felhasználását.
A levélben hangsúlyozták, hogy az ellátásbiztonság ma már nem csupán gazdasági vagy környezetvédelmi kérdés, hanem kiemelkedő nemzetstratégiai feladat.
Bár Magyarország az elmúlt években komoly eredményeket ért el a napenergia hasznosításában – hiszen a beépített napelemes kapacitás már meghaladja a 8 gigawattot, és éves szinten a hazai áramtermelés több mint negyedét adja –, az ország továbbra is jelentős villamosenergia-importra szorul. Az MNNSZ üdvözölte, hogy a közbeszédben, így a Magyar Péter által a napokban megfogalmazott javaslatokban is egyre nagyobb hangsúlyt kap ez a téma. A szövetség emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években már számos szakmai javaslatot tettek, amelyek állami beruházás nélkül, pusztán szabályozási döntésekkel is gyorsan megvalósíthatók lennének.
A szervezet elsődleges javaslata szerint a tárcának engedélyeznie kellene a saját célra termelő erőművek hálózati betáplálását azokon a csatlakozási pontokon, ahol a műszaki feltételek ezt megengedik. Az elmúlt időszakban számos olyan vállalati beruházás valósult meg, amely jelenleg csak a saját fogyasztást fedezheti, miközben időszakosan többletenergiát tudna a villamosenergia-rendszerbe juttatni. Ennek engedélyezése új erőművek építése nélkül növelhetné a hazai termelést, ami hibrid rendszerekkel vagy célzottan az esti órákban is megvalósulhatna.
Szorgalmazzák továbbá a hálózati engedélyesek által zárolt körzetek soron kívüli felülvizsgálatát egy transzparens, nyilvános műszaki szempontrendszer alapján, hogy a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) betáplálása ismét lehetővé váljon az alkalmas területeken. Ezzel párhuzamosan kérik az elosztóhálózati engedélyeseket, hogy kiemelt eljárásban bírálják el a függőben lévő csatlakozási kérelmeket, mivel sok beruházás pusztán adminisztratív döntésekre várva nem tud termelésbe állni.
A szakmai szervezet kulcsfontosságúnak tartja az idén tavasszal felfüggesztett Otthoni Energiatároló Program mielőbbi folytatását. Az energiatárolás ma már a hálózati rugalmasság alapvető eleme, amellyel csökkenthető az esti csúcsterhelés, javítható a helyben megtermelt napenergia hasznosítása, és amely újra munkát adhat a kivitelező vállalkozásoknak.
Az MNNSZ évek óta támogatja az idősávos villamosenergia-tarifa bevezetését. A megfelelő árjelzésekkel ugyanis arra lehetne ösztönözni a fogyasztókat, hogy a nagy energiaigényű berendezéseiket – például az elektromos autókat, hőszivattyúkat vagy energiatárolókat – a kisebb rendszerterhelésű időszakokban üzemeltessék, ezzel is tehermentesítve a hálózatot.
A lakossági napelemes rendszerek telepítésének egyszerűsítése érdekében a szövetség javasolja, hogy egyfázisú csatlakozás esetén legalább 5 kilowatt teljesítményig lehessen háztartási méretű kiserőművet létesíteni. Emellett szorgalmazzák a kötelező fázisbővítések és a mérőszekrény-átépítések költségeinek mérséklését, hiszen sok család számára ma már nem a napelemes rendszer, hanem a kötelező hálózati átalakítás jelenti a legnagyobb anyagi terhet.
Végül kérik, hogy a minisztérium tegye lehetővé a hálózati betáplálást az energiatárolóval rendelkező csatlakozási pontokon, legyen szó napelemes rendszerhez kapcsolt vagy önálló akkumulátoros tárolóról. A korszerű rendszerek intelligens vezérlésük révén képesek a nappal eltárolt energiát a nagyobb terhelésű esti órákban szabályozottan visszatáplálni. Az MNNSZ szerint a szabályozásnak technológiasemleges módon kellene kezelnie minden ilyen eszközt, amennyiben azok megfelelnek az elosztói hálózati engedélyesek által előírt műszaki feltételeknek.
A 2026. augusztus 1-jén kelt levél zárásaként a szövetség megerősítette, hogy a hazai napenergia-ipar a szükséges kivitelezői kapacitásokkal és szakemberállománnyal felkészült a javasolt intézkedések végrehajtására. Az MNNSZ hangsúlyozta, hogy nyitott az együttműködésre a Gazdasági és Energetikai Minisztériummal, Kapitány István miniszterrel, a hálózati engedélyesekkel és minden érintett szakmai szervezettel a tervek részletes kidolgozása érdekében.
Címlapkép forrása: EU
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