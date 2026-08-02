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Oroszországi szerverekről támadhatták meg a Magyar Államkincstár rendszerét
Gazdaság

Oroszországi szerverekről támadhatták meg a Magyar Államkincstár rendszerét

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Kibertámadás érte a Magyar Államkincstárhoz tartozó Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai hálózatát, a támadás a jelenlegi információk szerint oroszországi szerverekről indult. Ügyféladatok nem kerültek veszélybe, de egyes munkatársak számítógépein titkosították az állományokat, ezért több elektronikus szolgáltatás átmenetileg csak korlátozottan érhető el.
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Információ és jelentkezés

Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési szakterületeként működő Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai hálózatát. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadást oroszországi szerverekről hajtották végre.

A Kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében

– közölte a Telex érdeklődésére a Magyar Államkincstár.

Az eddigi vizsgálatok alapján adatvesztés nem történt, és az incidens nem érintette a Kincstár által kezelt ügyféladatokat. A támadás következtében ugyanakkor egyes belső felhasználók és munkatársak számítógépein tárolt állományok titkosítottá váltak.

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Az esemény teljes körű kivizsgálása a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet szakértőinek közreműködésével zajlik. A szakemberek összehangoltan dolgoznak a támadás elhárításán és a biztonságos működés mielőbbi helyreállításán, az incidenst pedig már bejelentették a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

A vizsgálat ideje alatt biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai csak korlátozottan lesznek elérhetők. A Magyar Államkincstár az esetleges szolgáltatáskiesések miatt a felhasználók türelmét és megértését kérte.

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