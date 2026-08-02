Oroszországi szerverekről támadhatták meg a Magyar Államkincstár rendszerét

Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési szakterületeként működő Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai hálózatát. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadást oroszországi szerverekről hajtották végre.
A Kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében
– közölte a Telex érdeklődésére a Magyar Államkincstár.
Az eddigi vizsgálatok alapján adatvesztés nem történt, és az incidens nem érintette a Kincstár által kezelt ügyféladatokat. A támadás következtében ugyanakkor egyes belső felhasználók és munkatársak számítógépein tárolt állományok titkosítottá váltak.
Az esemény teljes körű kivizsgálása a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet szakértőinek közreműködésével zajlik. A szakemberek összehangoltan dolgoznak a támadás elhárításán és a biztonságos működés mielőbbi helyreállításán, az incidenst pedig már bejelentették a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.
A vizsgálat ideje alatt biztonsági okokból a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai csak korlátozottan lesznek elérhetők. A Magyar Államkincstár az esetleges szolgáltatáskiesések miatt a felhasználók türelmét és megértését kérte.
Címlapkép forrása: Róka László
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