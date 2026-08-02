Rendkívüli takarékosságra szólít fel Magyar Péter a magyar energiarendszer kritikus helyzete miatt

A folyó vízszintje Paksnál mindössze -133 centiméteren áll, ami messze elmarad a 2018-ban mért, eddigi -98 centiméteres negatív rekordtól.
Amennyiben a vízszint eléri a -134 centimétert, a biztonsági előírások értelmében a még üzemelő utolsó gépegységet is le kell állítani.
Vasárnap hajnalban már lekapcsolták a negyedik blokk utolsó működő turbinagenerátorát, amivel az erőmű teljesítménye a névleges 2000 megawattról 240 megawattra csökkent. Az előrejelzések szerint a lassú apadás folytatódik a Duna teljes szakaszán, így elkerülhetetlenné válik az atomerőmű történetének első teljes leállása.
Mivel a Paksi Atomerőmű teljes leállítására most először kerül sor, megismétlem, hogy az erőmű biztonsága százszázalékosan garantált
– hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve, hogy a hűtéshez szükséges percenkénti 100 köbméternyi vízmennyiség, a szivattyúk és a szakembergárda is rendelkezésre áll. A munkálatokat mintegy ötven vízügyi szakértő segíti a helyszínen.
A villamosenergia-rendszer egyensúlyát jelenleg több tényező biztosítja. Egyrészt teljes kapacitással, 380 megawattal üzemel a százhalombattai Dunamenti Erőmű. Másrészt a fogyasztók fegyelmezett magatartásának köszönhetően a szombati áramfelhasználás mintegy 500 megawattal maradt el a rendszerirányító MAVIR által tervezett értéktől. Számos nagyvállalat és intézmény önkéntesen vállalta, hogy mérsékli vagy átütemezi fogyasztását a legkritikusabb, 17 és 22 óra közötti időszakban.
A következő öt napban azonban rendkívüli terhelés várható, mivel a paksi termelés kiesésével párhuzamosan 40 fokos hőségriadó lép életbe.
Magyar Péter ezért arra kérte a lakosságot, az önkormányzatokat és a vállalkozásokat, hogy hétfőtől még tudatosabban bánjanak a villamos energiával, különösen a 18 és 21 óra közötti csúcsidőszakban. A kormány javasolja a bevásárlóközpontok hűtésének mérséklését, valamint a díszkivilágítás ideiglenes lekapcsolását is.
A Védelmi Munkacsoport folyamatosan ülésezik, és az aktuális adatok alapján dönt arról, hogy szükség van-e a nagyvállalatok kötelező fogyasztáskorlátozásának elrendelésére, amelynek jogi háttere már hatályba lépett. Bár több száz településen vezettek be helyi vízkorlátozást vagy locsolási tilalmat, az ivóvízellátás az ország döntő részén zavartalan; a problémás területeken a honvédség lajtoskocsikkal és zacskós vízzel nyújt segítséget.
Egy ilyen fokú, rajtunk kívül álló válsághelyzet során a védekezés sikeréhez elkerülhetetlen a nemzeti egység és az őszinte párbeszéd a társadalom és a politikai élet minden szereplőjével
– fogalmazott a miniszterelnök. Ennek jegyében a kormányfő hétfő reggel a Sándor-palotában egyeztet Forsthoffer Ágnessel, a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnökkel, valamint a parlamenti frakciók vezetőivel a kialakult helyzetről és a szükséges kormányzati intézkedésekről.
Címlapkép forrása: EU
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