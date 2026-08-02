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Szlovákia segítséget ajánlott Magyarországnak a Paksi Atomerőmű leállása miatt
Gazdaság

Szlovákia segítséget ajánlott Magyarországnak a Paksi Atomerőmű leállása miatt

MTI
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Szlovákia kész támogatni Magyarországot villamosenergia-szállításokkal, miután vasárnap a Duna alacsony vízállása és a hűtővíz hiánya miatt várhatóan leállítják a Paksi Atomerőművet - közölte Robert Fico szlovák miniszterelnök Facebook bejegyzésben.
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Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy a 2000 megawatt teljesítményű erőmű kiesését tartalékerőművek működtetésével és villamosenergia-importtal kívánják pótolni.

Robert Fico szerint a szlovák atomerőművek működését jelenleg nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért Pozsony azonnali segítséget ajánlott fel.

A magyar kormányfő közölte azt is, hogy folyamatos kapcsolatban áll az osztrák és a szlovák vízügyi hatóságokkal. Hangsúlyozta: az interneten terjedő állításokkal ellentétben sem Ausztria, sem Szlovákia nem vezetett be olyan vízgazdálkodási korlátozásokat, amelyek csökkentenék a Duna Magyarországra érkező vízhozamát. A folyó alacsony vízállását elsősorban a vízgyűjtő területeken elmaradó csapadék okozza, ezért a következő napokban további apadás várható.

A vízügyi hatóságok III. fokozatú vízhasználati korlátozások bevezetésére kaptak utasítást az ivóvízellátás biztosítása érdekében. Ennek keretében korlátozzák a nem létfontosságú vízfelhasználást, egyebek mellett az autómosást és a kertek öntözését.

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Időközben hatályba lépett egy kormányrendelet, amely lehetővé teszi nagy ipari fogyasztók ideiglenes leválasztását az elektromos hálózatról, amennyiben nem teljesítik az előírt fogyasztáscsökkentést. A miniszterelnök közlése szerint a lakossági villamosenergia-ellátást csak végső esetben korlátoznák.

Hétfőtől a vasúti áruszállításban is korlátozásokat vezetnek be a 17 és 22 óra közötti időszakban, hogy mérsékeljék a vasúti rendszer esti energiaigényét és tartalékokat szabadítsanak fel.

A kormány a jövő hét első három napjára - ahol ezt a feladatellátás lehetővé teszi - otthoni munkavégzést rendelt el az államigazgatásban minden olyan munkakörben, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi , és hasonló intézkedésekre kérte a magánszektor munkáltatóit is. Leállították az állami épületek díszkivilágítását, az önkormányzatoktól pedig a lehető legnagyobb energia-megtakarítást várják el.

Címlapkép forrása: EU

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