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Tisza-kormány: energiaválsággal küzd Magyarország
Gazdaság

Tisza-kormány: energiaválsággal küzd Magyarország

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Történelmi leállás küszöbére érkezett a Paksi Atomerőmű: a Duna tovább apadó vízszintje miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti termelő gépegységet, az OAH reggeli adatai szerint pedig már csak a 2. blokk működik, 233 megawattos teljesítménnyel. Magyar Péter közlése alapján az erőmű még vasárnap, 44 év után először teljesen leállhat. A kormány rendkívüli energiatakarékossági intézkedésekkel, további termelőkapacitások mozgósításával és szükség esetén a nagyfogyasztók korlátozásával igyekszik stabilizálni az áramellátást. Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány legfontosabb vasárnapi bejelentéseivel.
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Energiakrízis: hamarosan teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű

Vasárnap tovább fokozódik a hőség Magyarországon, a csúcshőmérséklet több helyen megközelítheti a 40 fokot. Paksnál reggel mínusz 133 centiméterre süllyedt a Duna, éjszaka pedig leállították a 4. blokk még működő turbinagenerátorát, így az atomerőműben már csak a 2. blokk termel, az is 50 százalékos teljesítménnyel. Az ország ezzel a teljes paksi leállás küszöbére került, miközben a következő napokban tovább nőhet az áramigény és fokozódhat a vízhiány. Cikkünk folyamatosan frissül a hőségkrízis és az energiaellátási helyzet legfontosabb fejleményeivel.

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Energiakrízis: hamarosan teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű
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Tisza-kormány: Hegedűs Zsolt belenyúl a statisztikai módszerekbe, energiaválsággal küzd az ország

Megváltoztatják a mentők kiérkezési idejének számítását: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint a mérés kezdőpontja ezentúl a segélyhívás beérkezése lesz, és az óra a mentőegység helyszínre érkezésekor áll meg. Az Országos Mentőszolgálat honlapján közzétett statisztikák leírásában már ez a módszertan szerepel, az adatokat pedig országos és területi bontásban, rendszeresen frissítve teszik elérhetővé. Közben az újabb hőhullám, és a folyók rendkívül alacsony vízszintje miatt le kellett állítani a paksi atomerőmű több blokkját, várhatóan a jövő hét első felében pedig teljesen be kell fejezni az energiatermelést. A krízis következtében a kormány rendkívüli lépésekre szánta el magát. Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány legújabb lépéseivel.

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Tisza-kormány: Hegedűs Zsolt belenyúl a statisztikai módszerekbe, energiaválsággal küzd az ország

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