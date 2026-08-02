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Trópusi éjszaka Magyarországon: újabb melegrekord dőlt meg
Gazdaság

Trópusi éjszaka Magyarországon: újabb melegrekord dőlt meg

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Az évszakhoz képest rendkívül forró időjárás uralkodik az országban, ami mind a nappali, mind az éjszakai órákban szokatlanul magas értékeket eredményez. Szombat hajnalban új fővárosi minimumhőmérsékleti rekord született, miközben a nappali csúcsérték is megközelítette a korábbi rekordot – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.
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A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a hétvége első napján mindössze egy hajszálon múlt az országos nappali maximumhőmérsékleti rekord megdőlése. Az éjszakai órákban azonban már nem maradt el a csúcsdöntés, rendkívül fülledt, meleg idő jellemezte a hajnalt.

Budapest János-hegy állomáson még a legkevésbé meleg percekben is 26 fokot mértünk

– mutattak rá a szakemberek a trópusi éjszaka intenzitására.

A tartós hőség következtében a napi középhőmérséklet az ország számos területén elérte vagy meg is haladta a 29 Celsius-fokot. A HungaroMet előrejelzése szerint a rendkívüli melegedés ráadásul még nem ért véget, a következő időszakban további hőmérséklet-emelkedés várható.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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