Trópusi éjszaka Magyarországon: újabb melegrekord dőlt meg

Sustainable World 2026 Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a hétvége első napján mindössze egy hajszálon múlt az országos nappali maximumhőmérsékleti rekord megdőlése. Az éjszakai órákban azonban már nem maradt el a csúcsdöntés, rendkívül fülledt, meleg idő jellemezte a hajnalt.

Budapest János-hegy állomáson még a legkevésbé meleg percekben is 26 fokot mértünk

– mutattak rá a szakemberek a trópusi éjszaka intenzitására.

A tartós hőség következtében a napi középhőmérséklet az ország számos területén elérte vagy meg is haladta a 29 Celsius-fokot. A HungaroMet előrejelzése szerint a rendkívüli melegedés ráadásul még nem ért véget, a következő időszakban további hőmérséklet-emelkedés várható.

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