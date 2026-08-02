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Változik a NAV nyitvatartása a hőség miatt
Gazdaság

Változik a NAV nyitvatartása a hőség miatt

Portfolio
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Az energiabiztonság érdekében augusztus 3. és 5. között az államigazgatás otthoni munkavégzésre áll át. Bár az adóügyek a jövő héten is elintézhetők az ügyfélszolgálatokon, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a rendkívüli körülmények miatt a helyszínek adottságaihoz igazítja a személyes ügyfélfogadást - számolt be a 24.hu.

A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a megszokott rendben várják az ügyfeleket.

A munkatársak és a lakosság egészségének védelme érdekében ugyanakkor rövidített nyitvatartás lép életbe azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított.

Ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig kizárólag 12 óráig tartanak nyitva, ezért a személyes ügyintézést érdemes ennek megfelelően megtervezni.

Bár hétfőtől megváltozik a személyes ügyfélfogadás rendje, az ügyintézés egyetlen percre sem áll le, az elektronikus megoldások és az online felületek ugyanis folyamatosan elérhetők – tájékoztatott az adóhatóság. A NAV Ügyfélportálján szinte minden adóügy gyorsan, kényelmesen és biztonságosan elintézhető.

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Aki telefonon kérne segítséget, a NAV Infóvonalát a hőségriadó napjain is a megszokott üzemidőben, 8:30 és 16:00 között hívhatja a 1819-es telefonszámon, külföldről pedig a +36 1 461-1819-es elérhetőségen.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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