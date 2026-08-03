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A hőkupolák évei jönnek: a túlélésünk kulcsa még a kezünkben van
Gazdaság

A hőkupolák évei jönnek: a túlélésünk kulcsa még a kezünkben van

Portfolio
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A pénteki Checklist második felében (16:00-tól) Gelencsér Andrást, a Magyar Tudományos Akadémia tagját, a Levegőkémiai Kutatócsoport vezetőjét kérdezzük arról, milyen hosszú távú társadalmi hatásai lehetnek a szélsőséges időjárásnak Magyarországon, és mennyire kell átalakítani a gondolkodásunkat, a mindennapjainkat ezek hatására.   

Műsorunk első felében egyébként Paks teljes leállása volt a téma - amire soha nem volt még példa: az idei hőség, az aszály és a Duna vízhiánya azonban ezt is elintézte. Kérdés, mikor indulhat újra a magyar áramellátás − és így a magyar gazdaság − legnagyobb, kulcsfontosságú erőműve. És persze sokakban felmerül az is, mi értelme van így Paks II-nek, amit szintén a Duna hűt. Pontosabban hűtene. Az alapokat beszéltük át Major Andrással, a Portfolio energetikai elemzőjével.

A műsor meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:   

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Leáll Paks − (02:20)
  • Hogy készüljünk a hőkupolákra? − (16:00)
  • Tőkepiaci kitekintő − (26:51)
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