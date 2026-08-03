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A románok felrobbantottak egy sziklát a Dunában, hogy megmentsék az ország egyetlen atomerőművét
Gazdaság

A románok felrobbantottak egy sziklát a Dunában, hogy megmentsék az ország egyetlen atomerőművét

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Az európai aszály és a hőhullám súlyos energiaválságot okozott a Duna menti országokban. Románia és Magyarország egyaránt atomerőműveinek leállásával néz szembe, miután a folyó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, veszélybe sodorva a reaktorok hűtővízellátását.
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Románia hétfőn robbantással távolított el egy sziklazátonyt a Dunából, hogy a kiszáradó folyó vizét az ország egyetlen működő atomreaktorához terelje.

A csernavodai atomerőmű két blokkjából az egyiket már a múlt hét elején le kellett állítani az alacsony vízszint miatt. A robbantással egy ideiglenes gát építését készítik elő, amellyel több vizet tudnak majd a megmaradt reaktor hűtővízcsatornájába terelni. A munkálatok szerdára fejeződnek be – közölte a haditengerészet.

Itthon a Paksi Atomerőmű hétfőn mindössze kapacitásának alig több mint tíz százalékán működött, miután a Duna rekordalacsony szintre apadt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy az utolsó, 240 megawattos turbina hétfőn és esetleg kedden még üzemben tartható, ami némi haladékot jelent. A kormányfő hozzátette, hogy a következő napokra vonatkozó dunai vízszint-előrejelzések valamivel optimistábbá váltak.

Mindkét kormány takarékosságra kérte a lakosságot és a vállalati szektort. Romániában a Dacia és a Ford autógyára augusztus 19-ig önkéntes alapon leállította a termelést, mintegy 200 megawattal csökkentve a fogyasztást. Magyarországon a vasárnapi önkéntes korlátozások 700 megawattal mérsékelték a keresletet, ami jelentősen tehermentesítette a villamosenergia-hálózatot. A Richter bejelentette, hogy három hétre több mint a felére csökkenti áramfogyasztását, és napi 4 megawattot ajánl fel saját napelemparkjából.

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Ilie Bolojan román miniszterelnök kiemelte, hogy a helyzetet tovább nehezítik a Közép- és Nyugat-Európa felé vezető korlátozott határkeresztező villamosenergia-összeköttetések, amelyek szűkítik az importkapacitást. Radu Miruta román védelmi miniszter szerint minden egyes nap, amellyel meghosszabbítható az atomerőmű működése, háromszorosan megtéríti a robbantási művelet költségeit.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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