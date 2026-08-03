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A Sándor-palota előtt tart hamarosan sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes
Gazdaság

A Sándor-palota előtt tart hamarosan sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes

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Forsthoffer Ágnes meghívására a Sándor-palotában egyeztetett az energiakrízis kezeléséről Magyar Péter miniszterelnök és a parlamenti frakciók vezetői. Az eseményt sajtótájékoztató követi, az azon elhangzó bejelentésekről ebben a cikkben tudósítunk.

Az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására

a Sándor-palotába látogat ma délelőtt Magyar Péter miniszterelnök, valamint a parlamenti pártok frakcióvezetői.

Az egyeztetés célja az volt, hogy a frakcióknak parlamenti ülés hiányában is legyen lehetőségük tájékozódni az energiakrízis kezeléséről és a kormány intézkedéseiről. A találkozó után a részvevők - köztük Magyar Péter miniszterelnök és az államfői feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes is - a helyszínen sajtótájékoztatót tartanak, melyről ebben a cikkben számolunk be.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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