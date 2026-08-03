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A Sándor-palotában tart sajtótájékoztatót Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter miniszterelnök
Gazdaság

A Sándor-palotában tart sajtótájékoztatót Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter miniszterelnök

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Forsthoffer Ágnes meghívására a Sándor-palotában egyeztetett az energiakrízis kezeléséről Magyar Péter miniszterelnök és a parlamenti frakciók vezetői. Az eseményt sajtótájékoztató követi, az azon elhangzó bejelentésekről ebben a cikkben tudósítunk.

Az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására

a Sándor-palotába látogatott ma délelőtt Magyar Péter miniszterelnök, valamint a parlamenti pártok frakcióvezetői.

Az egyeztetés célja az volt, hogy a frakcióknak parlamenti ülés hiányában is legyen lehetőségük tájékozódni az energiakrízis kezeléséről és a kormány intézkedéseiről. A találkozó után a részvevők - köztük Magyar Péter miniszterelnök és az államfői feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes is - a helyszínen sajtótájékoztatót tart.

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A tájékoztató bevezetőjében elhangzott, hogy a hazánkat sújtó aszály, hőség, vízhiány és energiakrízis miatt volt szükség a mai találkozóra, amelyen Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatta a parlamenti frakciók vezetőit a válságkezelést érintő kormányzati intézkedésekről, akik kérdéseket is feltehettek a kormányfőnek.

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Forsthoffer Ágnes bevezetője után Magyar Péter miniszterelnök számolt be a megbeszélés eredményeiről. A kormányfő megerősítette, hogy tájékoztatójában ugyanazt mondta el, amit az elmúlt napokban a nyilvánosságnak is, valamint igyekezett válaszolni a frakcióvezetők kérdéseire is.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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