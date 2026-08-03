Big Mac kontra Big Macron: mit árul el a Big Mac-index egy globális devizavitáról

Az 1986-ban Londonban megalkotott Big Mac-index szeptemberben tölti be a 40. életévét. Ami játékos gondolatkísérletként indult, azóta önálló életre kelt. Szórakoztatta az olvasókat, felkeltette a devizakereskedők érdeklődését, és nem egyszer bosszantotta a jegybankokat is.
Emellett kritikusokat is vonzott, akik szerint a gyorsételeknek semmi mondanivalójuk a globális gazdaságról. Az index a magas szintű monetáris diplomácia korszakában született, amikor a döntéshozók attól tartottak, hogy a világ legfontosabb devizái jelentősen eltávolodtak az egyensúlyi értéküktől, ezzel pénzügyi katasztrófát vagy kereskedelmi protekcionizmust kockáztatva. Negyven évvel később hasonló viták lángolnak fel újra, ezúttal a dollár, a jüan és a jen körül.
A devizapiaci felfordulások és viták világában a mi emészthető árfolyam-útmutatónk mit sem vesztett korábbi értékéből.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés