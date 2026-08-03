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Big Mac kontra Big Macron: mit árul el a Big Mac-index egy globális devizavitáról

Párizs közelében, egy páncélteremben, három üvegbúra alatt lapul egy kis platinaötvözet-henger, amelyet 1879-ben Londonban készítettek. A Le Grand K néven ismert tárgy hosszú ideig a kilogramm hivatalos etalonjaként szolgált. A devizák pénzügyi súlyára és vásárlóerejére nézve nem létezik hasonló, egyetemes mérce. Az Economistnak azonban van egy kedvenc jelöltje. Legfeljebb 240 grammot nyom. Kartondobozba csomagolva árulják. És két aranyív alatt szinte bárhol megtalálható. A mi Le Grand K-nk a McDonald's Big Mac-je.
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Az 1986-ban Londonban megalkotott Big Mac-index szeptemberben tölti be a 40. életévét. Ami játékos gondolatkísérletként indult, azóta önálló életre kelt. Szórakoztatta az olvasókat, felkeltette a devizakereskedők érdeklődését, és nem egyszer bosszantotta a jegybankokat is.

Emellett kritikusokat is vonzott, akik szerint a gyorsételeknek semmi mondanivalójuk a globális gazdaságról. Az index a magas szintű monetáris diplomácia korszakában született, amikor a döntéshozók attól tartottak, hogy a világ legfontosabb devizái jelentősen eltávolodtak az egyensúlyi értéküktől, ezzel pénzügyi katasztrófát vagy kereskedelmi protekcionizmust kockáztatva. Negyven évvel később hasonló viták lángolnak fel újra, ezúttal a dollár, a jüan és a jen körül.

A devizapiaci felfordulások és viták világában a mi emészthető árfolyam-útmutatónk mit sem vesztett korábbi értékéből.

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