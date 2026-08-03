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Elérjük a 41 fokot, de már látni a kánikula végét Magyarországon
Gazdaság

Elérjük a 41 fokot, de már látni a kánikula végét Magyarországon

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Csütörtökön éri el a csúcspontját a Kárpát-medencét uraló rendkívüli hőség 40 fok feletti hőmérséklettel, ezt követően azonban egy északnyugat felől érkező hidegfrontnak köszönhetően a hétvégére kissé mérséklődik a kánikula. Országos, kiadós csapadékra azonban továbbra sem számíthatunk – derül ki a HungaroMet Facebook-videójából.

Miközben Észak-Európában kifejezetten kellemes az időjárás, és a csúcshőmérséklet többnyire 25 Celsius-fok alatt marad,

Magyarországon a következő napokban tovább fokozódik a hőség.

A forró és száraz időért felelős anticiklon hatására szerdán túlnyomóan napos idő várható, a legmelegebb órákban 37 és 41 fok közötti csúcsértékekkel.

Az éjszakák sem hoznak igazi felfrissülést,

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a minimumhőmérsékletek általában 17 és 24 fok között alakulnak majd, és legfeljebb az Északi-középhegység térségében alakulhat ki egy-egy zápor.

A kánikula csütörtökön tetőzik, majd egy északnyugati irányból érkező ciklon hidegfrontja éri el a térséget. Ez a front először a Dunántúlon, szombatra pedig a keleti országrészben is mérsékli a meleget, így a csúcsértékek 30 fok körül alakulnak majd a hétvégén.

A szárazság ugyanakkor továbbra is komoly problémát jelent az ország nagy részén.

A következő egy-másfél hétben kiadós csapadékra nincs kilátás, inkább csak lokális záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a legnagyobb eséllyel pénteken, a front érkezésével

– hangzott el a HungaroMet előrejelzésében.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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