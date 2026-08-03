Elhunyt Szelényi Iván, a magyar társadalomkutatás meghatározó alakja

Szelényi Iván a Yale Egyetem Szociológiai és Politikatudományi Tanszékének William Graham Sumner professzor emeritusa, a New York University Abu Dhabi Társadalomtudományi Tanszékének alapító dékánja és Max Weber professzor emeritusa, továbbá az American Academy of Arts and Sciences ösztöndíjasa és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt.
Ezen kívül a Corvinus Egyetem, a Flinders Egyetem, a Friedrich-Alexander Egyetem, a European University Institute és a Közép-Európai Egyetem díszdoktora volt - sorolja érdemeit a közlemény. Szelényi korábban a Magyar Szociológiai Társaság elnöke és az Amerikai Szociológiai Társaság alelnöke is volt. A Kaliforniai Egyetem Luckmann Distinguished Teaching díjban részesítette, a magyar állam Széchenyi-díjjal ismerte el munkásságát.
Számos, a magyar társadalommal foglalkozó könyvnek volt szerzője/társszerzője, köztük például
- Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz (1979),
- Városi társadalmi egyenlőtlenségek (1983),
- Szocialista vállalkozók (1988),
- Kapitalisták nélküli kapitalizmus (1998) és
- A kirekesztettség változó formái (2006).
Élete utolsó munkája a TÁRKI kiadásában jelent meg (Mihályi Péter társszerzőségével) két kötetben. Az egyik kötet 18 eredetileg magyar nyelven megjelent tanulmányt és 2 interjút, a másik 12 hosszabb, angol nyelvű tanulmányt gyűjt össze egyetlen könnyen áttekinthető és hivatkozható könyvbe a magyar társadalom utolsó tíz évének alakulásáról - írja a kutatóintézet.
Szelényi Iván 1938. április 17-én született Budapesten. Pályája elején a Központi Statisztikai Hivatalnál, majd az MTA Szociológiai Kutatóintézetében dolgozott. Az 1960-as és 1970-es években a magyar városszociológia egyik meghatározó kutatójává vált; Konrád Györggyel együtt az új lakótelepek társadalmi problémáit is vizsgálta.
1974-ben a Konrád Györggyel közösen írt Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz című munka miatt letartóztatták, 1975-ben pedig kiutasították Magyarországról. Ezt követően külföldön folytatta tudományos pályáját, és Ausztrália, illetve az Egyesült Államok több egyetemén tanított és kutatott. Munkássága jelentősen hozzájárult a szocialista és posztkommunista társadalmak szerkezetének nemzetközi megértéséhez.
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