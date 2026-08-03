  • Megjelenítés
Elhunyt Szelényi Iván, a magyar társadalomkutatás meghatározó alakja
Gazdaság

Elhunyt Szelényi Iván, a magyar társadalomkutatás meghatározó alakja

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
88 éves korában hosszú betegség után elhunyt Szelényi Iván, a TÁRKI igazgatósági tagja - közölte a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet.

Szelényi Iván a Yale Egyetem Szociológiai és Politikatudományi Tanszékének William Graham Sumner professzor emeritusa, a New York University Abu Dhabi Társadalomtudományi Tanszékének alapító dékánja és Max Weber professzor emeritusa, továbbá az American Academy of Arts and Sciences ösztöndíjasa és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt.

Ezen kívül a Corvinus Egyetem, a Flinders Egyetem, a Friedrich-Alexander Egyetem, a European University Institute és a Közép-Európai Egyetem díszdoktora volt - sorolja érdemeit a közlemény. Szelényi korábban a Magyar Szociológiai Társaság elnöke és az Amerikai Szociológiai Társaság alelnöke is volt. A Kaliforniai Egyetem Luckmann Distinguished Teaching díjban részesítette, a magyar állam Széchenyi-díjjal ismerte el munkásságát.

Számos, a magyar társadalommal foglalkozó könyvnek volt szerzője/társszerzője, köztük például

  • Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz (1979),
  • Városi társadalmi egyenlőtlenségek (1983),
  • Szocialista vállalkozók (1988),
  • Kapitalisták nélküli kapitalizmus (1998) és
  • A kirekesztettség változó formái (2006).

Élete utolsó munkája a TÁRKI kiadásában jelent meg (Mihályi Péter társszerzőségével) két kötetben. Az egyik kötet 18 eredetileg magyar nyelven megjelent tanulmányt és 2 interjút, a másik 12 hosszabb, angol nyelvű tanulmányt gyűjt össze egyetlen könnyen áttekinthető és hivatkozható könyvbe a magyar társadalom utolsó tíz évének alakulásáról - írja a kutatóintézet.

Még több Gazdaság

Energiakrízis: időt nyert Paks, több helyen csökkentik az energiafelhasználást - Híreink percről percre hétfőn

Tisza-kormány: 2008 után újra "nemzeti csúcsot" tartanak, még húzza a paksi atomerőmű utolsó blokkja

Ezen bukhat el a magyar növekedés: már nem a beruházások hiánya a legnagyobb veszély

Szelényi Iván 1938. április 17-én született Budapesten. Pályája elején a Központi Statisztikai Hivatalnál, majd az MTA Szociológiai Kutatóintézetében dolgozott. Az 1960-as és 1970-es években a magyar városszociológia egyik meghatározó kutatójává vált; Konrád Györggyel együtt az új lakótelepek társadalmi problémáit is vizsgálta.

1974-ben a Konrád Györggyel közösen írt Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz című munka miatt letartóztatták, 1975-ben pedig kiutasították Magyarországról. Ezt követően külföldön folytatta tudományos pályáját, és Ausztrália, illetve az Egyesült Államok több egyetemén tanított és kutatott. Munkássága jelentősen hozzájárult a szocialista és posztkommunista társadalmak szerkezetének nemzetközi megértéséhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyik pillanatról a másikra összeomlott egy egész ország áramellátása
Átfogó támadás érte a Krímet, kezdődhet a végső csata Donyeckért - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Nyílt levélben fordultak Kapitány Istvánhoz a magyar napelemesek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility