Energiakrízis: hamarosan teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű

Energiakrízis: így készülnek a Paksi Atomerőmű lekapcsolására
A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázatnövekedést. A blokkok leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutinfeladat, a tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik, az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre - írta az MTI megkeresésére Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs vezetője vasárnap este.
Jól vizsgázik a nemzet: bőven a várt alatt alakul az országos rendszerterhelés
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számai szerint 700 megawattal maradt el a vasárnap esti áramfogyasztás a tervezettől, ami több mint egy teljes paksi blokk teljesítményének felel meg.
Magyar Péter: egy teljes hónapig is eltarthat a paksi leállás
Legkésőbb hétfőn teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű, miután a Duna vízszintje már csak egy centiméterre van a biztonságos működés határértékétől. Magyar Péter szerint egyelőre nem kell kötelező fogyasztáscsökkentést elrendelni a vállalatoknál, miután több mint 300 cég önként vállalta áramigénye mérséklését.
Megjelent a figyelmeztető térkép: brutális hőhullám csap le a jövő héten
Rendkívüli hőhullám éri el Magyarországot a jövő héten. A hőség szerdán és csütörtökön tetőzik majd, amikor a legmelegebb tájakon akár 41–42 Celsius-fokot is mérhetünk, így a Kárpát-medence lehet Európa a sokéves átlagtól leginkább eltérő, legmelegebb térsége – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-videójából.
Bóna Szabolcs: pontos képet szerzünk a mezőgazdaság energiaigényéről
Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook-oldalán azt írta, az energiakrízisre tekintettel az ágazati szakmai szervezetek segítségével elkezdték begyűjteni a mezőgazdasági szereplők energiaigényével és ellenálló képességével kapcsolatos adatokat, hogy pontos képet kapjanak.
A mezőgazdaság az első sorból nézi a klímaváltozás következményeit. Az agrárium szereplői a mindennapjaikban élik meg az aszály hatásait
– fogalmazott Bóna Szabolcs.
Elérte a kritikus szintet a Duna Paksnál!
Tovább apadt a Duna Paksnál: vasárnap 16 órakor mínusz 134 centiméteres vízállást mértek. Ezzel a folyó elérte azt a kritikus szintet, amelynél Magyar Péter korábbi közlése szerint az atomerőmű utolsó még termelő gépegységét is le kell állítani.
Jövő hétvégén jöhet a hidegfront, de egyáltalán nem biztos, hogy gyors lehűlést hoz
Rendkívüli forróság, súlyos aszály és rekordalacsony vízállások jellemzik az ország időjárását, a jövő hét közepére pedig akár a 40 Celsius-fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. Az ország döntő részére harmadfokú figyelmeztetést adtak ki a tartós hőség miatt – számolt be a HungaroMet Nonprofit Zrt. munkatársa a szervezet Facebook-videójában.
Nemcsak Magyarország van bajban: erdőtüzek pusztítanak Európában, több országban súlyos gondokat okoz az aszály
Görögországban hatalmas erdőtüzek pusztítanak, amelyek több mint száz otthont romboltak le Athéntól északnyugatra, miközben a népszerű Kefalónia szigetén is evakuálásra kényszerültek a hatóságok. Európa-szerte súlyos aszály nehezíti a helyzetet, a Duna vízállása pedig több országban is történelmi mélypontra süllyedt.
Megszólalt a Sziget az energiakrízisről
A Sziget Fesztivál saját aggregátoros rendszerével akár teljesen függetleníteni tudja magát az országos villamosenergia-hálózattól, ezért a szervezők szerint a rendezvény nem veszélyezteti Magyarország energiaellátását.
Kivonják az elektromos buszok többségét Veszprémben az energiaválság miatt
Átmenetileg jelentősen visszafogja elektromos autóbuszainak használatát a veszprémi V-Busz. Vasárnaptól a társaság nyolc villanybuszából mindössze három áll forgalomba, a megmaradó járműveket pedig kizárólag a naperőművek termelési csúcsához igazodva töltik.
Több térségben záporok és zivatarok alakultak ki Magyarországon
A hazai hegyvidéki területeken, különösen a Bükkben és a Bakonyban helyenként záporok és zivatarok alakultak ki. Bár ezek az időjárási események intenzív kísérőjelenségekkel járhatnak, kiterjedésük rendkívül korlátozott – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.
Kapitány István elárulta, mely vállalatok vállalták a legnagyobb energiamegtakarítást Magyarországon
A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt várhatóan még a mai napon teljesen leáll a villamosenergia-termelés a Paksi Atomerőműben, amire a létesítmény 44 éves történetében még nem volt példa. Bár a folyamat ellenőrzött körülmények között zajlik és az atomerőmű biztonsága garantált, a következő öt nap kritikus lesz az importigény, valamint a szükséges lakossági és vállalati fogyasztáscsökkentés szempontjából. További részletek Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében olvashatók.
Leállította mind a 40 szökőkútját a FŐKERT, rendkívüli intézkedések jöhetnek Budapesten
Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a FŐKERT a vízkorlátozásról szóló miniszteri rendelet megjelenése után. A társaság már leállította az általa üzemeltetett negyven szökőkutat és vízesést, az öntözés során pedig a fiatal fák és a nagy értékű növényállomány megóvását helyezné előtérbe – közölte Dezsényi Péter, a FŐKERT főigazgatója.
Mintegy hatezer ember maradhat melegvíz nélkül Pakson
Zuhanyzókonténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt melegvíz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat - tájékoztatta a Duna-parti város polgármestere vasárnap az MTI-t.
Esténként leállítja egyik üzemét a Hell az energiafogyasztás csökkentéséért
A Hell Energy is csatlakozik a nagyfogyasztók önkéntes fogyasztáscsökkentési kezdeményezéséhez. A vállalat a következő tíz napban, 17 és 22 óra között leállítja szikszói gyártókomplexumának Quality Pack 2 üzemét.
Az esti csúcsidőszakban kikapcsolják a nélkülözhető légkezelőket, folyadékhűtőket és klímaberendezéseket, valamint az épületek díszkivilágítását. Munkaidő után az irodák és a kiszolgálóhelyiségek áramfogyasztását is mérséklik.
A Hell számításai szerint az intézkedésekkel az érintett terület villamosenergia-felhasználása legalább 20 százalékkal csökkenhet a kritikus esti órákban. A tíz nap alatt várhatóan összesen 110 megawattóra energiát takarítanak meg.
Minisztériumi szóvivő: a lakossági ivóvízellátás nem kerül veszélybe
A vízügyi szervezetek felkészültek a jelenlegi helyzet kezelésére, a lakossági ivóvízellátás a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe - mondta Orbán Zoltán, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szóvivője a Facebookon közzétett vasárnapi videóban.
A Köböl Anita kormányszóvivő által készített interjúban Orbán Zoltán a takarékosságra is felhívta a figyelmet, és példaként említette, ha minden magyar állampolgár napi szinten egy bögre vizet megspórol, akkor az több millió liter víz naponta.
A kormányszóvivő közösségi oldalára feltöltött beszélgetésben Orbán Zoltán közölte: a Duna budapesti szakaszán a vízállás eddigi negatív rekordja 33 centiméter volt, a múlt héten ez megdőlt, kedd hajnalban 31 centiméter volt, jelenleg pedig 19 centiméter.
Arra a kérdésre, hat-e ez bármilyen formában az ivóvízkészletünkre, azt válaszolta, a közműszolgáltatás akadozhat, de az ivóvízszolgáltatás nem fog, mert a víziközmű-szolgáltatók önmaguk is rendelkeznek elég lajtos kocsival, de bevonható az ellátásba a hadsereg is.
Budapesten a Duna ennél jóval alacsonyabb vízállása esetén sem kerül veszélybe a lakossági ivóvízellátás - szögezte le a tárca szóvivője, aki kifejtette, nincs csapadék-utánpótlás, a Duna a meglévő vízkészleteket szállítja, és ez, mint az előrejelzéseken látható, még romlani fog.
Köböl Anita kérdésére - milyen módszerek, technikák léteznek a Duna vizének megtartására - azt felelte, bármilyen vízmegtartási kérdésben az első és legfontosabb, hogy természetes úton próbáljuk ezt megvalósítani, és mindig a vízgyűjtőben. Ha ez nem lehetséges, akkor lehet műtárgyakat alkalmazni, "a harmadik megoldás gyakorlatilag zárójeles", mert nem lehet más vízgyűjtő, például a Duna esetében nem lehet a Tiszát bevonni.
Orbán Zoltán azt javasolta, csak teli mosógéppel mossunk, lehetőleg rövid programmal, fürdés helyett zuhanyozzunk, és amíg szappanozzuk magunkat, fogat mosunk vagy borotválkozunk, addig ne csorgassuk a vizet, és mosogatás közben se folyassuk a vizet.
(MTI)
Magyarország hamarosan fellélegezhet: már látszik a hőség vége
A friss modellszámítások alapján egyre valószínűbb, hogy a jövő hét második felében jelentős felfrissülés érkezik Magyarországra. Közben a következő tíz napban a Duna felső szakaszának vízgyűjtőjén is érdemi csapadék hullhat – közölte vasárnap a The Weather on Maps.
Rendkívüli takarékosságra szólít fel Magyar Péter a magyar energiarendszer kritikus helyzete miatt
A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt még a mai napon teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű áramtermelése, az ország villamosenergia-rendszere azonban a takarékossági intézkedéseknek és a tartalékkapacitásoknak köszönhetően stabil maradt – derült ki Péter Magyar miniszterelnök Facebook-videójából.
Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be az Auchan Magyarországon
Az országos energiapiaci helyzet miatt az Auchan Retail Magyarország azonnali energiatakarékossági intézkedésekről döntött. Az áruházakban 25-ről 27 Celsius-fokra emelik a légkondicionálók beállított hőmérsékletét, egyes irodai munkakörökben pedig átmenetileg teljes otthoni munkavégést rendelnek el.
A vállalat szünetelteti a nem feltétlenül szükséges külső és belső világítást: lekapcsolják többek között a logókat, fényreklámokat és az áruházi részlegeket kiemelő fényeket, valamint csökkentik a parkolók megvilágítását. A biztonsági és őrfények továbbra is működnek.
Az Auchan a hűtési folyamatok optimalizálásával is mérsékli a fogyasztást. A hűtött árukat lehetőség szerint naponta egyszer töltik fel, árucsoportokat vonnak össze, a felszabaduló hűtőberendezéseket pedig lekapcsolják. A cég közlése szerint az intézkedéseket az élelmiszer-biztonsági előírások betartása mellett hajtják végre.
Az irodákban legalább 26 fokra állítják a légkondicionálókat, és csak a szükséges helyiségeket világítják meg. Az Auchan szerint a lépések nem érintik a lakosság élelmiszer-ellátását és az áruházak szolgáltatásainak színvonalát.
Történelmi mélyponton a Duna vízállása Budapestnél, megszólalt a kormány a lakossági ivóvízellátásról
A rendkívüli szárazság következtében történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapestnél, a lakossági ivóvízellátás azonban nincs veszélyben, a vízügyi hatóságok pedig felkészültek a helyzet kezelésére. A részletekről Orbán Zoltán, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szóvivője tájékoztatott Magyarország Kormányának Facebook-videójában.
Rendkívüli árazással segít be a Tesla a magyar energiaválság kezelésébe
A Tesla jelentős árkülönbséggel próbálja az esti csúcsidőszakon kívülre terelni a magyarországi elektromosautó-töltést. Augusztus 2-től a Tesla-tulajdonosok és a kedvezményes tarifára jogosító tagsággal rendelkezők kilowattóránként 80 forintért tölthetnek 23 és 17 óra között, este azonban 200 forintra emelkedik az ár. A lépés közvetlenül kapcsolódik a magyar villamosenergia-rendszer rendkívüli helyzetéhez.
Rendkívüli lépés a hőségriadó alatt: ingyen engedik be a helyieket a magyar strandokra
Több magyar városban is ingyenes esti strandolást hirdettek meg a tartós hőségriasztás miatt. A kezdeményezés keretében a helyi lakosok lakcímkártyájuk felmutatásával díjmentesen hűsölhetnek az érintett fürdőkben - jelentette a RTL.
Tovább fokozódik a hőség, 42 fok is lehet a jövő héten
A következő napokban tovább erősödik a kánikula Magyarországon: hétfőn már 40, kedden 41, szerdán és csütörtökön pedig akár 42 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. A forróságot helyenként zivatarok szakíthatják meg.
Változik a NAV nyitvatartása a hőség miatt
Az energiabiztonság érdekében augusztus 3. és 5. között az államigazgatás otthoni munkavégzésre áll át. Bár az adóügyek a jövő héten is elintézhetők az ügyfélszolgálatokon, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a rendkívüli körülmények miatt a helyszínek adottságaihoz igazítja a személyes ügyfélfogadást - számolt be a 24.hu.
Aszódi Attila: Miért kell leállítani a Paksi Atomerőművet?
A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű már csak minimális teljesítménnyel termel, miközben a vízszint további csökkenése a megmaradt turbina leállítását is rövidesen szükségessé teheti. A helyzet azonban nem jelenti azt, hogy az erőmű hűtés nélkül maradna: a normál energiatermeléshez szükséges hűtőrendszer működésének ellehetetlenülése után külön biztonsági rendszerek és végső tartalékként úszó „Pajtás” szivattyúk biztosíthatják a reaktorok és a pihentetőmedencék hűtését. A következő napokban ezért egyszerre jelent kihívást az atomerőmű biztonságos üzemállapotának fenntartása és a kieső paksi termelés miatt a villamosenergia-rendszer egyensúlyának megőrzése.
Trópusi éjszaka Magyarországon: újabb melegrekord dőlt meg
Az évszakhoz képest rendkívül forró időjárás uralkodik az országban, ami mind a nappali, mind az éjszakai órákban szokatlanul magas értékeket eredményez. Szombat hajnalban új fővárosi minimumhőmérsékleti rekord született, miközben a nappali csúcsérték is megközelítette a korábbi rekordot – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.
Nyílt levélben fordultak Kapitány Istvánhoz a magyar napelemesek
A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) nyílt levélben fordult Kapitány István miniszterhez, amelyben egy hét pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg a hazai ellátásbiztonság növelése és az importfüggőség csökkentése érdekében. A szervezet szerint jelentős állami beruházások nélkül, pusztán szabályozási módosításokkal is gyors eredményeket lehetne elérni a napenergia és az energiatárolás területén.
Magyar Péter rendkívüli bejelentése: teljesen leáll a Paksi Atomerőmű
A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1:30-kor lekapcsolják az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben - közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.
Energiakrízis: éjszaka érkezett a fontos hír a Paksi Atomerőműről
Magyarországot újabb hőhullám érte el, a következő egy hétben országosan 40 fok körüli hőmérsékletre lehet számítani, jelentős csapadékra pedig egyelőre nincs kilátás sem a Duna, sem pedig a Tisza vízgyűjtőjén. A helyzet miatt hamarosan le kell állítani a paki atomerőművet, ez súlyos energiaellátási helyzetbe hozza az országot, a kormány, az önkormányzatok és a vállalatok sorra jelentik be az energiahasználat csökkentésére irányuló lépéseiket. Cikkünk folyamatosan frissül a hőség miatti krízis legfrissebb információival.
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