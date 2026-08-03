Energiakrízis: időt nyert Paks, több helyen csökkentik az energiafelhasználást - Híreink percről percre hétfőn

Az országos energiapiaci helyzetre tekintettel azonnali energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be az Auchan Retail Magyarország – tájékoztatta a bolthálózatot üzemeltető társaság még vasárnap az MTI-t.

A vállalat közleménye szerint a csökkentett üzemmód

érinti az áruházi és irodai terek légkondicionálását,

az épületvilágítást,

a technológiai hűtési folyamatokat, valamint

a HR-területet is. Utóbbi részeként azokban az irodai munkakörökben, ahol ez lehetséges, átmenetileg otthoni munkavégzést rendelnek el.

A kiskereskedelmi lánc a külső és belső területeken egyaránt szünetelteti a nem feltétlenül szükséges épületvilágítást: ennek keretében

lekapcsolják a reklámtotemeket, a logókat és a fényreklámokat, valamint

csökkentik a belső világítást is.

Az üzletek zárva tartása alatt kizárólag a biztonsági és őrfények maradnak felkapcsolva.

A parkolók világítását szintén átmenetileg szüneteltetik, ami alól biztonsági okokból csak néhány zóna képez kivételt.

Az áruházi eladóterekben a lehetőségekhez mérten csökkentik a fényerőt, lekapcsolják a különböző részlegeket kiemelő világítást, a légkondicionálást pedig 25-ről 27 Celsius-fokra állítják át az épületekben.

A hűtőberendezések energiafogyasztását úgy mérséklik, hogy a hűtött árut lehetőség szerint naponta csak egyszer töltik fel, így minimalizálva a hűtőkamrák és az eladótéri hűtőbútorok ajtónyitásainak számát. Az árucsoportokat lehetőség szerint összevonják, a felszabaduló hűtőket pedig lekapcsolják. Az élelmiszer-biztonság garantálása mellett minden hűtési folyamatot optimalizálnak.

Az intézkedések a HR-területet is érintik:azokban az irodai munkakörökben, ahol erre mód van, átállnak a teljes otthoni munkavégzésre, de a személyes jelenlétet igénylő pozíciók esetében is átmeneti, energiafogyasztást csökkentő lépéseket vezetnek be. Az irodai klímaberendezéseket úgy állítják be, hogy a hőmérséklet nem süllyedhet 26 Celsius-fok alá, emellett a világítást mozgásérzékelőkhöz kötik. Szintén optimalizálják a hulladéktömörítők működését, és számos egyéb, a hatékonyságot javító intézkedést is bevezettek.

A vállalat tájékoztatója idézi Vincze Gézát, az Auchan Retail Magyarország ügyvezető igazgatóját, aki hangsúlyozta, hogy az új energiatakarékossági intézkedések mellett a működés és a szolgáltatások színvonala változatlan marad.

"Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk az élelmiszer-ellátás és az élelmiszer-biztonság fenntartására"

– tette hozzá a cégvezető.