Energiakrízis: időt nyert Paks, több helyen csökkentik az energiafelhasználást - Híreink percről percre hétfőn

Energiatakarékossági lépések az Auchan-nál
Az országos energiapiaci helyzetre tekintettel azonnali energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be az Auchan Retail Magyarország – tájékoztatta a bolthálózatot üzemeltető társaság még vasárnap az MTI-t.
A vállalat közleménye szerint a csökkentett üzemmód
- érinti az áruházi és irodai terek légkondicionálását,
- az épületvilágítást,
- a technológiai hűtési folyamatokat, valamint
- a HR-területet is. Utóbbi részeként azokban az irodai munkakörökben, ahol ez lehetséges, átmenetileg otthoni munkavégzést rendelnek el.
A kiskereskedelmi lánc a külső és belső területeken egyaránt szünetelteti a nem feltétlenül szükséges épületvilágítást: ennek keretében
- lekapcsolják a reklámtotemeket, a logókat és a fényreklámokat, valamint
- csökkentik a belső világítást is.
Az üzletek zárva tartása alatt kizárólag a biztonsági és őrfények maradnak felkapcsolva.
A parkolók világítását szintén átmenetileg szüneteltetik, ami alól biztonsági okokból csak néhány zóna képez kivételt.
Az áruházi eladóterekben a lehetőségekhez mérten csökkentik a fényerőt, lekapcsolják a különböző részlegeket kiemelő világítást, a légkondicionálást pedig 25-ről 27 Celsius-fokra állítják át az épületekben.
A hűtőberendezések energiafogyasztását úgy mérséklik, hogy a hűtött árut lehetőség szerint naponta csak egyszer töltik fel, így minimalizálva a hűtőkamrák és az eladótéri hűtőbútorok ajtónyitásainak számát. Az árucsoportokat lehetőség szerint összevonják, a felszabaduló hűtőket pedig lekapcsolják. Az élelmiszer-biztonság garantálása mellett minden hűtési folyamatot optimalizálnak.
Az intézkedések a HR-területet is érintik:azokban az irodai munkakörökben, ahol erre mód van, átállnak a teljes otthoni munkavégzésre, de a személyes jelenlétet igénylő pozíciók esetében is átmeneti, energiafogyasztást csökkentő lépéseket vezetnek be. Az irodai klímaberendezéseket úgy állítják be, hogy a hőmérséklet nem süllyedhet 26 Celsius-fok alá, emellett a világítást mozgásérzékelőkhöz kötik. Szintén optimalizálják a hulladéktömörítők működését, és számos egyéb, a hatékonyságot javító intézkedést is bevezettek.
A vállalat tájékoztatója idézi Vincze Gézát, az Auchan Retail Magyarország ügyvezető igazgatóját, aki hangsúlyozta, hogy az új energiatakarékossági intézkedések mellett a működés és a szolgáltatások színvonala változatlan marad.
"Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk az élelmiszer-ellátás és az élelmiszer-biztonság fenntartására"
– tette hozzá a cégvezető.
Felére csökkenti energiafelhasználását a Richter
A Richter a lekötött villamosenergia-teljesítményéhez képest több mint 50 százalékkal mérsékli áramfelhasználását magyarországi működésében augusztus első három hetében - közölte a cég.
A vállalat gyártási, raktározási és irodai területein jelentős energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be: átütemezi egyes gyártási szüneteit és karbantartási időszakait és bizonyos gyártási és raktározási folyamatait is átszervezi. Az irodai dolgozók körében a Richter szélesebb körben biztosítja a távmunkavégzést a következő három hétben, amely lehetővé teszi irodakapacitásai koncentrálását és az energiafelhasználás további csökkentését.
A Richter ezentúl felajánlja, hogy napelemparkjának többletkapacitásából napi mintegy 4 megawatt energiát visszatáplál a villamosenergia-hálózatba, hozzájárulva ezzel Magyarország energiaellátásának stabilitásához – olvasható a cég közleményében.
A cég hozzáteszi, hogy mindezt a gyógyszerellátás biztonságának megőrzése mellett viszi véghez.
Energiatakarékosság - A Magyar Reklámszövetség csúcsidőben lekapcsolja digitális reklámfelületei világítását
A vállalás értelmében nappal a közterületi reklámfelületek üzemeltetői minimálisra veszik a reklámok fényerejét, 17 óra után pedig teljesen lekapcsolják eszközeiket.
Az intézkedés minden, a tagozat tagjai által üzemeltetett digitális reklámfelületre, kijelzőre, backlightra és világító tetőreklámra kiterjed Budapesten és vidéken egyaránt.
Az érintett reklámcégek emellett saját működésükben is visszafogják az egyéb, nagy energiafogyasztású eszközeik használatát a kritikus időszakban - tették hozzá. A lépés országosan több mint 1000 reklámeszközt érint.
A tagozat arra kéri a tagságon kívüli, digitális vagy esti megvilágítású reklámfelületeket üzemeltető cégeket, hogy
csatlakozzon az országos kezdeményezéshez, és a kritikus esti órákban kapcsolja le felületeit.
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