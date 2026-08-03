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Feledy Botond veszi át a külügyi tárca alá visszakerülő agytrösztöt
Gazdaság

Feledy Botond veszi át a külügyi tárca alá visszakerülő agytrösztöt

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A Külügyminisztérium irányítása alá visszakerülő Magyar Külügyi Intézet vezetésére kérte fel Orbán Anita külügyminiszter Feledy Botond külpolitikai szakértőt. Feledy 2022 és 2026 között a Partizán külpolitikai szakértője és műsorvezetője volt, nevéhez kötődött a Heti Feledy világpolitikai hírlevél is. Az új vezérigazgató szerint az intézet a döntéshozatal támogatása mellett a külpolitikai utánpótlásképzésben és a társadalmi tájékoztatásban is fontos szerepet vállal majd.

A Magyar Külügyi Intézet visszakerül a Külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Az intézet vezérigazgatója a szélesebb hazai nyilvánosság számára Partizánból ismerhető Feledy Botond külpolitikai szakértő lesz, akit Orbán Anita külügyminiszter kért fel a tisztségre.

Az állami tulajdonban álló kutatóintézet és agytröszt egyik legfontosabb feladata a külpolitikai döntéshozók szakmai támogatása. Ennek keretében

  • belső, nem nyilvános elemzéseket, előrejelzéseket és döntés-előkészítő anyagokat készít, háttérbeszélgetéseket és munkacsoportüléseket szervez, illetve
  • nyilvános kutatásokat publikál, szakfolyóiratokat ad ki, konferenciákat rendez, valamint kapcsolatot tart külföldi kutatóintézetekkel, magyar külképviseletekkel és nemzetközi szervezetekhez akkreditált diplomatákkal.

Az MKI 2023 óta közvetlenül a miniszterelnök politikai igazgatójának munkáját támogatta, tulajdonosi jogait Orbán Balázs gyakorolta. Az intézet akkori működési terve a miniszterelnöki szintű külpolitikai döntéshozatal segítését jelölte meg kiemelt feladatként. Orbán Balázs és Gladden Pappin korábbi elnök a kormányváltás után májusban távozott, az intézet külügyi tárca alá történő visszahelyezése pedig a szakmai feladatok és a kormányzati szerep átrendezését is jelenti.

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fogalmazott kinevezésével kapcsolatban Feledy Botond, aki mint írta, húsz éve dolgozik a külpolitika területén: újságíróként és szakértőként a világpolitikai folyamatokat igyekezett közelebb hozni az olvasókhoz, illetve azok kevésbé nyilvánvaló összefüggéseit érthetővé tenni a döntéshozók számára.

Feledy szerint eddigi pályája arra készítette fel, hogy elfogadja Orbán Anita felkérését, és hangsúlyozta, hogy az intézet feladatai a szakmai utánpótlás képzésétől a külpolitika társadalmasításáig terjednek, ezért

vezetése alatt nem egy újabb "elefántcsonttornyot" fognak építeni.

Feledy 2007-ben társalapítója volt a Kitekintő.hu külpolitikai hírportálnak, később az MTI külpolitikai szerkesztőségét és a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumot is vezette. 2019-től Brüsszelben dolgozott a European Leadership Programme irányítójaként, 2022 és 2026 között pedig a Partizán külpolitikai szakértője és műsorvezetője volt, valamint a Heti Feledy hírlevelet szerkesztette.

Szakmai munkásságának fő területe az euroatlanti biztonságpolitika, az információs hadviselés és a kiberbiztonság, és az EU-USA szövetségre épülő, határozottan nyugati berendezkedésű világképével némileg mindig is kitűnt a Partizán állandó szakértői közül. Arról már a választások után is lehetett hallani pletykákat, hogy az új kormány számol Feledyvel, de érezhetően nem volt előzetes döntés arról, hogy pontosan milyen pozícióban.

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Címlapkép forrása: @andrasgreskovits

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