Feledy Botond veszi át a külügyi tárca alá visszakerülő agytrösztöt

A Külügyminisztérium irányítása alá visszakerülő Magyar Külügyi Intézet vezetésére kérte fel Orbán Anita külügyminiszter Feledy Botond külpolitikai szakértőt. Feledy 2022 és 2026 között a Partizán külpolitikai szakértője és műsorvezetője volt, nevéhez kötődött a Heti Feledy világpolitikai hírlevél is. Az új vezérigazgató szerint az intézet a döntéshozatal támogatása mellett a külpolitikai utánpótlásképzésben és a társadalmi tájékoztatásban is fontos szerepet vállal majd.

A Magyar Külügyi Intézet visszakerül a Külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Az intézet vezérigazgatója a szélesebb hazai nyilvánosság számára Partizánból ismerhető Feledy Botond külpolitikai szakértő lesz, akit Orbán Anita külügyminiszter kért fel a tisztségre.

Az állami tulajdonban álló kutatóintézet és agytröszt egyik legfontosabb feladata a külpolitikai döntéshozók szakmai támogatása. Ennek keretében

belső, nem nyilvános elemzéseket, előrejelzéseket és döntés-előkészítő anyagokat készít, háttérbeszélgetéseket és munkacsoportüléseket szervez, illetve

nyilvános kutatásokat publikál, szakfolyóiratokat ad ki, konferenciákat rendez, valamint kapcsolatot tart külföldi kutatóintézetekkel, magyar külképviseletekkel és nemzetközi szervezetekhez akkreditált diplomatákkal.

Az MKI 2023 óta közvetlenül a miniszterelnök politikai igazgatójának munkáját támogatta, tulajdonosi jogait Orbán Balázs gyakorolta. Az intézet akkori működési terve a miniszterelnöki szintű külpolitikai döntéshozatal segítését jelölte meg kiemelt feladatként. Orbán Balázs és Gladden Pappin korábbi elnök a kormányváltás után májusban távozott, az intézet külügyi tárca alá történő visszahelyezése pedig a szakmai feladatok és a kormányzati szerep átrendezését is jelenti.

Ha hív a haza, nem lehet nemet mondani – most először éreztem igazán, mit jelent ez a mondat

– fogalmazott kinevezésével kapcsolatban Feledy Botond, aki mint írta, húsz éve dolgozik a külpolitika területén: újságíróként és szakértőként a világpolitikai folyamatokat igyekezett közelebb hozni az olvasókhoz, illetve azok kevésbé nyilvánvaló összefüggéseit érthetővé tenni a döntéshozók számára.

Feledy szerint eddigi pályája arra készítette fel, hogy elfogadja Orbán Anita felkérését, és hangsúlyozta, hogy az intézet feladatai a szakmai utánpótlás képzésétől a külpolitika társadalmasításáig terjednek, ezért

vezetése alatt nem egy újabb "elefántcsonttornyot" fognak építeni.

Feledy 2007-ben társalapítója volt a Kitekintő.hu külpolitikai hírportálnak, később az MTI külpolitikai szerkesztőségét és a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumot is vezette. 2019-től Brüsszelben dolgozott a European Leadership Programme irányítójaként, 2022 és 2026 között pedig a Partizán külpolitikai szakértője és műsorvezetője volt, valamint a Heti Feledy hírlevelet szerkesztette.

Szakmai munkásságának fő területe az euroatlanti biztonságpolitika, az információs hadviselés és a kiberbiztonság, és az EU-USA szövetségre épülő, határozottan nyugati berendezkedésű világképével némileg mindig is kitűnt a Partizán állandó szakértői közül. Arról már a választások után is lehetett hallani pletykákat, hogy az új kormány számol Feledyvel, de érezhetően nem volt előzetes döntés arról, hogy pontosan milyen pozícióban.

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