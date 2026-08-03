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Figyelmeztet Magyar Péter: kritikus órák jönnek Magyarországon a rendkívüli hőség miatt
Gazdaság

Figyelmeztet Magyar Péter: kritikus órák jönnek Magyarországon a rendkívüli hőség miatt

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Stabil a hazai villamosenergia-hálózat terhelése, a fogyasztás pedig az előzetesen vártnál több mint 500 megawattal alacsonyabb, miközben a nagyfogyasztók eddig összesen több mint 630 megawattos önkéntes korlátozást vállaltak. A rendkívüli hőség miatt ugyanakkor a legkritikusabb napok még hátravannak, és a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű utolsó működő blokkjának üzemben tartása is kérdéses – derült ki a MAVIR vezénylőközpontjából bejelentkező Magyar Péter miniszterelnök Facebook-videójából.
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A kormányfő tájékoztatása szerint az országos villamosenergia-rendszer terhelése jelenleg 6300 megawatt körül alakul, ami megnyugtató tartalékot jelent.

Amennyiben a fogyasztás a következő időszakban is a tervezett szint alatt marad, elkerülhetők lesznek a szigorúbb hálózati beavatkozások.

A helyzetet ugyanakkor nehezíti, hogy a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű hűtővíz-ellátása a határértéken mozog. Bár a folyó apadása Budapestnél már megállt, a következő órákban dől el, hogy fenntartható-e a termelés az utolsó paksi blokkban.

A fogyasztáscsökkentési intézkedésekhez a hazai ipari szereplők többsége már csatlakozott, a kormány azonban további felajánlásokat vár.

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Továbbra is vannak még olyan cégek, akiktől várjuk és elvárjuk az önkéntes részvételt a nemzeti szolidaritásban

– fogalmazott a miniszterelnök, külön nevesítve a Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartozó Kall Ingredients izocukorgyárat, amely eddig nem reagált a 13 megawattos fogyasztáscsökkentési megkeresésre.

Az előrejelzések szerint a szerdai nap hozhatja a legnagyobb terhelést, amikor a tartós hőség miatt az épületek és a burkolatok átforrósodása érdemben növelheti az áramfogyasztást. A kormány ezért arra kéri a lakosságot és a vállalatokat, hogy a délután 5 és este 10 óra közötti csúcsidőszakban fokozottan figyeljenek az energiafogyasztásukra.

Nagyon sok fog múlni akkor azon a tudatos viselkedésen, amiből az utóbbi napokban példát mutattak a magyar vállalatok és a magyar emberek

– tette hozzá a kormányfő, hangsúlyozva, hogy az energiaegyensúly fenntartása érdekében elengedhetetlen a lakossági és a vállalati együttműködés.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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