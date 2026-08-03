Fontos kéréssel fordul Kapitány István a magyar lakossághoz az energiakrízis miatt

A tárcavezető tájékoztatása szerint az időjárási körülmények miatt a következő napok komoly próbára teszik a hazai energiarendszert. A tartósan magas hőmérséklet mellett a szakemberek nem számítanak a Duna vízhozamát érdemben növelő csapadékra sem, ami tovább fokozza a hálózatra nehezedő nyomást. Bár a hazai energiaellátás a fegyelmezett takarékoskodásnak és az energiaipar összehangolt működésének köszönhetően jelenleg stabil,

Kapitány István elmondása szerint a kritikus időszak átvészeléséhez további intézkedésekre van szükség.

A válsághelyzet kezelésében az állam, a nagyvállalatok és az ipari üzemek alkalmazkodnak először, a lakosságtól csak ezt követően kérnek hozzájárulást.

A vállalati szektor már eddig is jelentős szerepet vállalt a terhelés mérséklésében, hiszen immár csaknem ezer cég csatlakozott ahhoz az önkéntes kezdeményezéshez, amelynek keretében átszervezik a termelésüket a csúcsidőszakban - számolt be a tárcavezető.

Már több száz vállalat átszervezte a termelését és vállalt önkéntes fogyasztáscsökkentést, ezzel akár egy paksi blokknyi áramot is megtakarítva a legkritikusabb, 17 és 22 óra közötti időszakban

– emelte ki Kapitány István.

A miniszter a lakosságot is arra kéri, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között fogja vissza, vagy lehetőség szerint ütemezze át a halasztható áramfogyasztását.

Ez a gyakorlatban a nagyobb teljesítményű háztartási gépek használatának tudatosabb időzítését jelenti.

Amit a magyar családoktól kérünk, az a mindennapjainkhoz képest valójában minimális, mindössze néhány nagyobb fogyasztó használatát kell néhány órával korábbra vagy későbbre időzíteni

– mutatott rá a miniszter, hangsúlyozva, hogy a fogyasztók felelős magatartása kulcsfontosságú a hazai ellátásbiztonság fenntartásában.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás