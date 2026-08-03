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Gajdos László példákkal szemléltette, nem Magyarországon
Gazdaság

Gajdos László példákkal szemléltette, nem Magyarországon "fogy el" a Duna

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Történelmi mértékű vízhiány alakult ki a Duna teljes felső szakaszán, ami közvetlen hatással van a folyó magyarországi vízszintjére is. A súlyos szárazság miatt a folyó már a forrásvidékétől kezdve rendkívül kevés vizet szállít, így a szomszédos országokban is sorra dőlnek meg a negatív rekordok. A helyzet hátterét Facebook-bejegyzésében Gajdos László, a TISZA élő környezetért felelős minisztere ismertette.

A politikus szerint

a lakosság körében elterjedt tévhit, hogy a Duna hazai szakaszának drasztikus apadását mesterséges beavatkozás, a víz elvezetése vagy szándékos visszatartása okozza.

A valóságban azonban a jelenség mögött egy jóval egyszerűbb, ám aggasztóbb ok áll, ugyanis a folyó teljes vízgyűjtő területén rendkívüli csapadékhiány tapasztalható, emiatt Németországban, Ausztriában és Szlovákiában is kritikusan alacsony a vízállás.

Németország több szakaszán a valaha mért legalacsonyabb szint alá süllyedt a Duna, de Ausztriában is rekordközeli vagy az alatti értékeket mutatnak a mérőműszerek.

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Szlovákiában, közvetlenül a magyar határ felett, Pozsonynál szintén a történelmi minimum közelében jár a folyam vízállása. Mivel Magyarországra az a víz érkezik, amely a felsőbb szakaszokon már eleve hiányzik, a hazai alacsony vízszint a határon túli folyamatok közvetlen és elkerülhetetlen következménye.

A Duna nem Magyarországon fogy el, már rendkívül kevés vízzel érkezik hozzánk

– világított rá a helyzetre Gajdos László. Hozzátette, a budapesti és a folyó más szakaszain tapasztalható rendkívül alacsony vízszint nem helyi anomália, hanem az egész Duna-vízgyűjtőt érintő aszály közvetlen következménye.

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Forrás: Magyarország Kormányának Facebook-oldala.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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