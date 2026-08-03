Itt a bejelentés: teljesen megújul a magyar főváros egyik legnépszerűbb, energiahatékony szolgáltatása

Elindult a MOL Bubi harmadik generációja Budapesten - jelentették be hétfőn, a Városházán tartott sajtótájékoztatón. Az új applikáció már elérhető, a flotta pedig folyamatosan bővül, egyebek mellett elektromos rásegítésű kerékpárokkal. Bár a teljes járműpark még nem állt forgalomba, a főváros által elkülönített 200 millió forintos fejlesztési keretből hamarosan új gyűjtőállomásokat hoznak létre és a lefedettség bővítését ígérik.

Az augusztus 3-án elindított, megújult szolgáltatás a korábbinál nagyobb és rugalmasabban bővíthető flottát kínál, amelyben már elektromos rásegítésű kerékpárok is helyet kaptak. Ősztől ráadásul a járművek már a Mobi-pontokon is felvehetők és leadhatók lesznek.

Az éles indulást követően a Budapesti Közlekedési Központ folyamatosan növeli a járművek számát. A kezdeti időszakot követően összesen 3300 kerékpárt – köztük 2500 hagyományos és 800 elektromos rásegítésű biciklit – biztosítanak.

A tervek szerint a kapacitás 2027-re ötezer darabosra duzzad, sűrűbb hálózattal és több felvételi ponttal.

Megfelelő források rendelkezésre állása esetén a rendszer a jövőben akár nyolcezer kerékpárral is működhet, ami még szélesebb területi lefedettséget garantálna.

Karácsony Gergely főpolgármester a bemutatón hangsúlyozta, hogy a fejlesztés mind minőségében, mind mennyiségében jelentős előrelépést hoz a főváros közösségi közlekedésében. Kiemelte, hogy a klímaváltozás hatásai miatt

különösen fontos minden olyan lépés, amely egy zöldebb és fenntarthatóbb Budapest felé mutat.

Karácsony Gergely Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester … Tovább

A városháza közlemény szerint a tizenkét évvel ezelőtt indult közbringarendszer katalizátorként hatott a városi kerékpárhasználati szokásokra és a kerékpárosbarát infrastruktúra kialakítására. Az elmúlt öt évben a felhasználók összesen 14 millió alkalommal bérelték ki a járműveket, és több mint 28 millió kilométert tettek meg velük. A mostani harmadik generációval,

az elektromos rásegítésű kerékpárok megjelenésével a hosszabb utak és az emelkedők is könnyebben leküzdhetők.

A próbaüzem során közel kilencezer felhasználó tesztelte a rendszert, a visszajelzések pedig kulcsszerepet játszottak a finomhangolásban. Bodor Ádám mobilitási vezérigazgató-helyettes szerint a tesztidőszak egyértelműen rávilágított arra, hogy hatalmas az igény az elektromos kerékpárok iránt. Az új flotta azok számára is vonzóvá teheti a kerékpározást, akiket eddig a távolság vagy a domborzati viszonyok tartottak vissza. A fejlesztések a jövőben is folytatódnak: a jelenleg nagyjából 40 négyzetkilométeres szolgáltatási terület a következő ütemekben 80 négyzetkilométerre, hosszabb távon pedig akár 110 négyzetkilométerre is bővülhet.

A szolgáltatás névadó szponzora és stratégiai partnere a MOL maradt, míg a rendszerhez digitalizációs partnerként a Mastercard is csatlakozott. Az új közbringarendszert a nemzetközi piacon is tapasztalt Inurba Mobility üzemelteti. A közbeszerzésen elnyert megbízás öt évre szól, amely további másfél évvel meghosszabbítható. Damien Vander Heyden, az Inurba Mobility üzletfejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Mobi-pontoknak köszönhetően a hálózat gyorsan és hatékonyan skálázható, az új alkalmazás pedig jelentősen leegyszerűsíti a mindennapi használatot.

A rendszer használatához az új applikáció letöltése szükséges. A járművek percalapon vagy kedvezményes havi és éves bérletekkel is igénybe vehetők, a BudapestGO-bérlettel rendelkező utasok számára pedig a hagyományos kerékpárok továbbra is kedvezményes áron érhetők el.

Címlapkép forrása: Portfolio