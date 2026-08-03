Itt a bejelentés: teljesen megújul a magyar főváros egyik legnépszerűbb, energiahatékony szolgáltatása

Az augusztus 3-án elindított, megújult szolgáltatás a korábbinál nagyobb és rugalmasabban bővíthető flottát kínál, amelyben már elektromos rásegítésű kerékpárok is helyet kaptak. Ősztől ráadásul a járművek már a Mobi-pontokon is felvehetők és leadhatók lesznek.
Az éles indulást követően a Budapesti Közlekedési Központ folyamatosan növeli a járművek számát. A kezdeti időszakot követően összesen 3300 kerékpárt – köztük 2500 hagyományos és 800 elektromos rásegítésű biciklit – biztosítanak.
A tervek szerint a kapacitás 2027-re ötezer darabosra duzzad, sűrűbb hálózattal és több felvételi ponttal.
Megfelelő források rendelkezésre állása esetén a rendszer a jövőben akár nyolcezer kerékpárral is működhet, ami még szélesebb területi lefedettséget garantálna.
Karácsony Gergely főpolgármester a bemutatón hangsúlyozta, hogy a fejlesztés mind minőségében, mind mennyiségében jelentős előrelépést hoz a főváros közösségi közlekedésében. Kiemelte, hogy a klímaváltozás hatásai miatt
különösen fontos minden olyan lépés, amely egy zöldebb és fenntarthatóbb Budapest felé mutat.
A városháza közlemény szerint a tizenkét évvel ezelőtt indult közbringarendszer katalizátorként hatott a városi kerékpárhasználati szokásokra és a kerékpárosbarát infrastruktúra kialakítására. Az elmúlt öt évben a felhasználók összesen 14 millió alkalommal bérelték ki a járműveket, és több mint 28 millió kilométert tettek meg velük. A mostani harmadik generációval,
az elektromos rásegítésű kerékpárok megjelenésével a hosszabb utak és az emelkedők is könnyebben leküzdhetők.
A próbaüzem során közel kilencezer felhasználó tesztelte a rendszert, a visszajelzések pedig kulcsszerepet játszottak a finomhangolásban. Bodor Ádám mobilitási vezérigazgató-helyettes szerint a tesztidőszak egyértelműen rávilágított arra, hogy hatalmas az igény az elektromos kerékpárok iránt. Az új flotta azok számára is vonzóvá teheti a kerékpározást, akiket eddig a távolság vagy a domborzati viszonyok tartottak vissza. A fejlesztések a jövőben is folytatódnak: a jelenleg nagyjából 40 négyzetkilométeres szolgáltatási terület a következő ütemekben 80 négyzetkilométerre, hosszabb távon pedig akár 110 négyzetkilométerre is bővülhet.
A szolgáltatás névadó szponzora és stratégiai partnere a MOL maradt, míg a rendszerhez digitalizációs partnerként a Mastercard is csatlakozott. Az új közbringarendszert a nemzetközi piacon is tapasztalt Inurba Mobility üzemelteti. A közbeszerzésen elnyert megbízás öt évre szól, amely további másfél évvel meghosszabbítható. Damien Vander Heyden, az Inurba Mobility üzletfejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Mobi-pontoknak köszönhetően a hálózat gyorsan és hatékonyan skálázható, az új alkalmazás pedig jelentősen leegyszerűsíti a mindennapi használatot.
A rendszer használatához az új applikáció letöltése szükséges. A járművek percalapon vagy kedvezményes havi és éves bérletekkel is igénybe vehetők, a BudapestGO-bérlettel rendelkező utasok számára pedig a hagyományos kerékpárok továbbra is kedvezményes áron érhetők el.
Címlapkép forrása: Portfolio
Történelmi hónap volt a július a magyar tőzsdén
Újabb lendületes hónapon van túl a Budapesti Értéktőzsde.
Már minden veszni látszott, de úgy tűnik, mégis hozzájuthatnak az ukránok a régóta várt fegyverekhez
Régóta akadozott a folyamat.
Ezen bukhat el a magyar növekedés: már nem a beruházások hiánya a legnagyobb veszély
Alig találni megfelelőn képzett, motivált munkaerőt.
Magyar Péter: "Mi nem fogjuk lezárni az országot"
Az energiakrízis miatt tartott "nemzeti csúcsról" számolt be a kormányfő.
Több tonna lejárt élelmiszer és váratlan rosszullétek: kiterjedt razziát tartottak a magyar ellenőrök
Súlyos szabálytalanságokat tárt fel a Nébih.
Életbe lépett a döntés: rengeteg pénzt kap vissza a Mol és a többi hazai óriáscég
Újabb lyukat üt a költségvetésen az intézkedés.
Bejelentés jött Iránból: cáfolják a tárgyalásokat, Hormuz zárva marad
Nincs itt semmilyen fordulat.
Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni?
Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p
Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?
A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Kamerák és mobiladatok mutathatják meg, mekkora a valós forgalomszennyezés
Az, aki egy péntek délután autózott már a Balaton felé, tudja milyen az, ha sokan vannak az utakon. De vajon mennyi szennyezést termel valójában ez a forgalom? Az M
Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú
A Revolut Europe új vezérigazgatója a Portfolio Checklist vendége volt.
A Duna apad, Paks leáll: biztosan jó ötlet most új atomerőművet építeni?
A pénteki Checklistben az újabb hőkupola és hosszútávú következmények.
A magyar nyelv az MIT-s tudósokat is elgondolkoztatja – beszélgetés É. Kiss Katalinnal
Folytatódik a Bolyai-díjas tudósokat bemutató podcastsorozatunk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!