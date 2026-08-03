Karácsony Gergely megszólalt: még nincs, de jöhet a vízkorlátozás a fővárosban

Budapesten jelenleg nincs vízhiány, éppen ezért nincsen vízkorlátozás sem, de takarékoskodásra kérik a fővárosiakat - mondta el a főpolgármester hétfőn egy budapesti sajtótájékoztatón. Ha szükséges lesz, az önkormányzat dönt majd az esetleges korlátozásról. A tömegközlekedésben is energiát spórolnak, lassabban közlekednek a villamosok és a metrók.

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Karácsony Gergely egy más témában tartott sajtóeseményen kérdésre válaszolva közölte: a Fővárosi Vízművek jelenleg tud vizet szolgáltatni minden felhasználó számára. Szólt arról is, hogy a növények locsolására vonatkozóan a Főkert ad ki részletes tájékoztatót. A főpolgármester emlékeztetett:

a jelenlegi jogszabályok szerint a vízkorlátozásról a települési önkormányzatok döntenek abban az esetben, ha vízhiány van.

A locsolás kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyepes területek esetében ez hanyagolható, míg a fiatal fák és cserjék esetében nem. Karácsony Gergely

közlése szerint "természetesen lehet olyan helyzet", amikor vízkorlátozásra lesz szükség, akkor majd élnek a törvényi felhatalmazás lehetőségével.

Karácsony Gergely Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester … Tovább

A közösségi közlekedést érintő intézkedésekkel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a kialakult helyzet miatt kicsit hosszabb menetidőkkel járnak a villamosok és a metrók, illetve bizonyos időszakonként a trolik helyett buszok közlekednek. Ennek célja, hogy kevesebb villamosenergiát kelljen használni - mutatott rá a főpolgármester, kiemelve: az alapvető közszolgáltatásokat fenntartják, beleértve a közvilágítást is.

A díszkivilágítás az egyedüli szolgáltatás, amelyet leállítottak, de további energiatakarékoskodási lépések megtételére is felkészülnek, ha szükséges lenne - közölte Karácsony Gergely. Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ mobilitási vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy

a villamosok esetében tudják a legnagyobb energiamegtakarítást elérni azzal, hogy a vonalak többségén a jármú lassabban gördül ki a megállókból.

Az 1-es, 2-es és 3-as metróvonalakon hasonló korlátozást vezettek be. Azt mondta: mindebből az utasok sokat nem érzékelnek, a változtatások 1-2 perces menetidő-növekedéseket jelentenek egy-egy teljes vonalra vonatkoztatva - fűzte hozzá.

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