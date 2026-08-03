Kritikus adatok jönnek az USA-ból, miközben a hőség szétszedi Európát

Az elmúlt héten továbbra is a közel-keleti konfliktus és annak energiapiaci következményei álltak a befektetői figyelem középpontjában. Az olajárak rendkívül hektikusan mozogtak: a diplomáciai enyhülés reménye erőteljes áresést váltott ki, a katonai feszültség újbóli fokozódása azonban gyorsan visszahozta a vevőket a piacra. A magas olajár ismét felerősítette az inflációs kockázatokat, ami a kötvénypiacokra és a kamatvárakozásokra is hatással volt.
A hét másik meghatározó eseménye az amerikai jegybank kamatdöntése volt.
A Fed változatlanul hagyta az irányadó kamatot, a döntéshozók között ugyanakkor a korábbinál erősebb megosztottság alakult ki, többen ugyanis már kamatemelést támogattak volna.
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