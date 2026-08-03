Magyar Péter: "Mi nem fogjuk lezárni az országot"

Forsthoffer Ágnes meghívására a Sándor-palotában egyeztetett az energiakrízis kezeléséről Magyar Péter miniszterelnök és a parlamenti frakciók vezetői. Az eseményt sajtótájékoztató követi, az azon elhangzó bejelentésekről ebben a cikkben tudósítunk.

Az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására

a Sándor-palotába látogatott ma délelőtt Magyar Péter miniszterelnök, valamint a parlamenti pártok frakcióvezetői.

Az egyeztetés célja az volt, hogy a frakcióknak parlamenti ülés hiányában is legyen lehetőségük tájékozódni az energiakrízis kezeléséről és a kormány intézkedéseiről. A találkozó után a részvevők - köztük Magyar Péter miniszterelnök és az államfői feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes is - a helyszínen sajtótájékoztatót tart.

A tájékoztató bevezetőjében elhangzott, hogy a hazánkat sújtó aszály, hőség, vízhiány és energiakrízis miatt volt szükség a mai találkozóra, amelyen Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatta a parlamenti frakciók vezetőit a válságkezelést érintő kormányzati intézkedésekről, akik kérdéseket is feltehettek a kormányfőnek.

Forsthoffer Ágnes bevezetője után Magyar Péter miniszterelnök számolt be a megbeszélés eredményeiről. A kormányfő megerősítette, hogy tájékoztatójában ugyanazt mondta el, amit az elmúlt napokban a nyilvánosságnak is, valamint igyekezett válaszolni a frakcióvezetők kérdéseire is. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a politikai elitet arra kérte, hogy ugyanolyan példásan "vizsgázzanak" ezekben a nehéz napokban, mint ahogy tették azt a magyar vállalatok és a háztartások az elmúlt napokban.

A kormányfő elmondta, hogy kisebb döccenőkkel bár, de

biztosított az ország vízellátása, valamint energiaellátása.

A miniszterelnök kiemelte, hogy a legkritikusabb öt nap most következik, a következő napokban ugyanis újra 40 fok fölé emelkedik hőmérséklet és akár az abszolút melegrekord is megdőlhet.

A kormányfő elmondja, hogy bár a Duna vízszintje az éjszaka további 4 centiméterrel csökkent, de az erőmű műszaki kialakítása miatt az utolsó turbina, és így az erőmű utolsó blokkja ma és akár még a holnapi nap is működhet.

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Tegnap este a Védelmi Munkacsoport is ülésezett, amelyen áttekintésre kerültek az erőművi kapacitások, az importlehetőségek, valamint az előrejelzett fogyasztási csúcsok is. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter elmondta, hogy

az ország energiaellátása biztosított,

a régi, mostanában használaton kívüli erőművek (Litér, Mátrai Erőmű 2-es és 3-as blokkja) felkészítése és fűtőanyaggal való ellátása megtörtént, így ezen erőművek bármikor indíthatók.

Ezután Magyar Péter újra megköszönte a vállalatok és a lakosság önkéntes fogyasztáscsökkentését, ami a mai napon várhatóan tovább folytatódik. A kormányfő szerint a spórolás ma elérheti az 500 megawattot is, így jó eséllyel futhatunk neki a kritikus esti időszaknak.

A miniszterelnök ezután megismétli, hogyha nem elegendő az önkéntes fogyasztáscsökkentés, akkor a kormánynak be kell avatkoznia és korlátoznia kell a vállalatok energiafogyasztását, valamint szükséges esetben lekapcsolni őket az áramhálózatról. Rendezvények lemondása szintén szóba került, de mivel egyelőre a nagyvállalatok esetén sem kellett drasztikus megoldáshoz nyúlnia a kormánynak, ezért rendezvények lemondására sem volt eddig szükség.

Természetesen ha a körülmények úgy kívánják, ez bármikor megváltozhat

- jelentette ki Magyar Péter. A kormányfő ezután hangsúlyozta, hogy a korábbi kormány által kialakított jogszabályi környezet szerint vészhelyzetben a lakossági fogyasztást kellett volna korlátozni, ehhez képest a Tisza-kormány az ipari fogyasztókat hozta előre korlátozási rangsorban.

Ellenzéki politikusok korlátozásokat javasoltak, akár a lakosság számára is, Magyar Péter azonban hangsúlyozta:

mi nem fogjuk lezárni az országot. A lakosság a korlátozási lista legvégén van.

A kormányfő beszédében többször hangsúlyozta, hogy a dezinformáció felfüggesztésére kérte a politikusokat és média munkatársait.

A kormányfő szerint a külföldi országok és víztározók jó vízellátottsága az egyik legnagyobb tévhit, hiszen jelenleg Nyugat-Európa és a szomszédos országok is vízhiánnyal küzdenek. Ezt a Külügyminisztérium és a műholdfelvételek egyaránt meg tudják erősíteni - jelentette ki a kormányfő.

A miniszterelnök szerint szintén lehetetlen párhuzamot vonni az 1983-as paksi helyzettel, mivel azóta az erőmű 3 blokkal bővült, termelési pedig 2000 megawatt helyett csak 500 megawatt volt. Eközben a vízállás 1983-ban több mint egy méterrel volt magasabb, mint most, a téli időjárás pedig lehetővé tette a szivattyúrendszer hatékonyabb működtetését.

Magyar Péter ezután elmondta, hogy

a legnagyobb problémát az jelentette, hogy az ország úgy ment bele a válsághelyzetbe, hogy semmi nem volt előkészítve.

A kormányfő ezután a Paks II. projekt késedelmét, a tervezett szivattyúáthelyezés elmaradását, valamint az energiatároló-kapacitások meg nem épülését kérte számon az előző kormányon.

Mindezek tetejében vészforgatókönyvek sem léteztek, ami szintén nehezítette a válságkezelést

- jelentette ki a kormányfő.

A mai egyeztetésen a frakcióvezetők egyetértettek az országos vízstratégiában, de a hangsúly most a megvalósításon van. A kormányfő ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy hagyják a szakembereket dolgozni, akik a lehetőségekhez képest kihozzák a legtöbbet a hazahozott uniós forrásokból és igyekeznek reagálni a klímaváltozás gazdasági hatásaira.

Magyar Péter a paksi atomerőmű leállításával kapcsolatban elmondta, hogy bár több időszakos beavatkozás is felmerült a Duna vízszintjének felduzzasztására, ezek azonban mind szembementek volna a nemzetközi atomenergiai előírásokkal és kérdésessé tették volna az erőmű későbbi újraindítását.

Éppen ezért a kormány nem vállal semmilyen biztonsági kockázatot és egy pár napos időszak után rendben megtörténik az erőmű rendezett leállítása

- jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy jelenleg nem látszik, hogy mikor lehet újraindítani majd az erőművet.

Kérdésre válaszolva Magyar Péter elmondta, hogy a kormány szoros figyelemmel követi a vállalatok önkéntes fogyasztáscsökkentését, ennek nyilvánosságra hozása mellett és ellen azonban egyaránt szólnak érvek. A kormányfő megerősítette, hogy marad a pozitív kommunikáció, Kapitány István energetikai miniszter pedig már vasárnap este nyilvánosságra is hozta a legnagyobb fogyasztáscsökkentést vállaló cégek listáját.

Az importárakkal kapcsolatban a kormányfő elmondta, hogy a tegnapi árak nem voltak kiugróak, az MVM beszerzési keretrendszere pedig az árfolyam-kockázat kezelését is célozza. A miniszterelnök kijelentette, hogy a Paks leállításához rendelt 50 milliárd forintos költség mindenképp konzervatív becslés, az árak emelkedését pedig a fogyasztók nem fogják megérezni.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka