Magyar Péter: sikerült időt nyerni a Paksi Atomerőműben

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Magyar Péter elmondta, hogy Paksnál a vízállás mínusz 137 centiméterre csökkent, vagyis meghaladta azt a mínusz 134 centiméteres szintet, amelyet korábban a teljes leállás lehetséges határaként jelöltek meg.

A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a leállítást nem közvetlenül a medervízállás,

hanem a paksi vízkivételi műnél mért úgynevezett balti alapszint alapján határozzák meg.

A Paksi Atomerőmű tájékoztatása szerint jelenleg ez az érték 83,68 méter, miközben az utolsó működő blokk leállítását 83,63 méteres vízszintnél kezdik meg. A miniszterelnök ismertetése szerint az utolsó előtti turbina vasárnapi leállításával jelentősen csökkent a szükséges hűtővíz mennyisége. Emiatt mérséklődött a vízkivételi mű szívóhatása, így a hidegvizes csatorna öblözetében a vízszint átmenetileg néhány centiméterrel megemelkedett.

Ennek köszönhetően – bár a Duna vízállása tovább csökkent – a vízkivételnél mért szint egyelőre a kritikus érték fölött maradt,

ami lehetővé teszi, hogy az utolsó, 240 megawatt teljesítményű blokk várhatóan még a mai, sőt akár a holnapi napon is üzemben maradhasson

- emelte ki.

Ha érdekli, hogy mi az a balti alapszint, és milyen jelenség miatt maradhat tovább működésben a Paksi Atomerőmű, akkor Aszódi Atilla Portfolio-n megjelent cikkét ajánljuk elolvasásra!

Magyar Péter szerint ugyanakkor a Duna további apadása miatt továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy a Paksi Atomerőművet teljesen le kell állítani. A szakemberek ugyanakkor minden lehetséges megoldást vizsgálnak annak érdekében, hogy a nukleáris biztonság teljes fenntartása mellett a lehető legtovább működhessen az utolsó blokk.

A kormányfő elmondta, hogy

vizsgálják egy erőművön kívüli duzzasztás lehetőségét is, ugyanakkor az ilyen beavatkozások jelentős része hosszadalmas engedélyezési eljárást igényel.

Jön az öt legkritikusabb nap. A miniszterelnök szerint most kezdődik az energiarendszer szempontjából legkritikusabb időszak. A következő napokban továbbra is rendkívüli hőség várható, miközben számottevő csapadékra nem lehet számítani, így a Duna vízhozama sem javul érdemben.

A mellékelt ábra is jól mutatja, miért kulcsfontosságú, hogy a Paksi Atomerőmű utolsó, 240 megawattos blokkja egyelőre üzemben maradjon. Vasárnap – amikor a hétvége miatt eleve alacsonyabb volt a villamosenergia-igény – az önkéntes fogyasztáscsökkentéssel sikerült mérsékelni a rendszerterhelést.

(A zöld vonal a MAVIR előrejelzése szerinti várható bruttó rendszerterhelést mutatja, amelyet a hálózathasználók előzetesen bejelentett villamosenergia-igényei alapján becsültek. A narancssárga vonal ezzel szemben a nagyfeszültségű villamosenergia-rendszer ténylegesen megvalósult terhelését ábrázolja.)

Hétfőn azonban már munkanap van, beindulnak a gyárak is, így a MAVIR előrejelzése szerint lényegesen magasabb esti csúcsterhelés várható.

Ez azt jelenti, hogy a rendszernek minden rendelkezésre álló hazai termelőegységre szüksége van, még erre a 240 megawattnyi kapacitásra is, miközben továbbra is kiemelt szerepe van az önkéntes fogyasztáscsökkentésnek. Minél tovább sikerül üzemben tartani az utolsó paksi blokkot, annál kisebb nyomás nehezedik az amúgy is feszes villamosenergia-rendszerre.

A kormány ezért ismét arra kérte a lakosságot, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint halasszák el a nagyobb villamosenergia-fogyasztással járó tevékenységeket, míg a nagyvállalatok önkéntes fogyasztáscsökkentéssel segítsék az esti csúcsterhelés mérséklését.

Magyar Péter jelezte: ha az ellátásbiztonság megköveteli, a kormány később kötelező fogyasztáscsökkentést is elrendelhet a nagyfogyasztók számára.

Címlapkép forrása: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.