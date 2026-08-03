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Megszólaltak a profik: cudar világ jöhet az amerikai kötvénypiacon
Gazdaság

Megszólaltak a profik: cudar világ jöhet az amerikai kötvénypiacon

Portfolio
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Mark Cabana, a Bank of America kamatstratégiai vezetője szerint az amerikai állampapírpiacon folytatódik az eladási hullám, ha a Federal Reserve nem tudja hitelesen kommunikálni, miként kívánja elérni a 2 százalékos inflációs célját - közölte a Bloomberg.

Cabana tankönyvi inflációs hitelességi sokknak nevezte a hosszú lejáratú állampapíroknál tapasztalt hozamemelkedést, amely a múlt héten csaknem két évtizedes csúcsra lökte a hozamokat. A piaci reakciót Kevin Warsh Fed-elnök sajtótájékoztatója váltotta ki, amelyen a befektetők nem kaptak meggyőző választ arra, hogyan szándékozik a jegybank megfékezni az áremelkedést.

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Nagyszerű, hogy elszántak az inflációs cél elérésében, de amíg nem mondják el, miként akarják ezt megvalósítani, addig nem fogunk hinni nekik. A kötvénypiacot pedig nem lehet becsapni

– fogalmazott Cabana a Bloomberg TV-nek adott interjújában.

A 30 éves állampapírok futamidő-prémiuma – vagyis az a többlethozam, amelyet a befektetők a hosszabb lejáratú kötvények tartásáért várnak el – a Bloomberg Economics modellje szerint 1,51 százalékra emelkedett, ami 2013 decembere óta a legmagasabb érték. A 30 éves hozam pénteken elérte az 5,28 százalékot, hétfő délelőtt pedig 5,22 százalékon állt.

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A Bank of America közgazdászai hétfői elemzésükben úgy vélekedtek, hogy

a Fed számára elengedhetetlen a szeptemberi kamatemelés ahhoz, hogy visszaszerezze az irányítást a narratíva felett.

Warsh jelzése alapján a jegybank felhagy az előretekintő iránymutatás gyakorlatával, amellyel korábban a várható kamatpályát kommunikálta. Cabana szerint nem ez nyugtalanítja a piacot, ám a héten felszólaló hat FOMC-tag kénytelen lesz betölteni azt az űrt, amelyet Warsh hallgatása hagyott maga után.

Egy világos tervet várunk, de jelenleg nem látunk ilyet – és pontosan ezt üzeni a hozamgörbe hosszú vége is

– összegezte Cabana.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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