Milliárdos pusztítást hozott a rendkívüli hőség Európában: gyárak zártak be és katasztrófa fenyegeti a gazdaságot

A "tűzszezon" első két hónapjában közel félmillió hektár égett le az öt leginkább érintett európai uniós országban – Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban és Romániában –, ami
3,1 milliárd eurós gazdasági kárt okozott. Ez önmagában jóval meghaladja az Európai Bizottság által az egész EU-ra becsült, évi 2,5 milliárd eurós átlagot.
A számítás az úgynevezett helyreállítási költségen alapul, vagyis azt méri, mennyibe kerülne az elégett területek eredeti állapotának visszaállítása. A végleges kár ennél jóval magasabb lesz, mivel a biztosítók, a háztartások és a vállalkozások még csak most számolják fel az ingatlanokban, a terményekben és a turisztikai bevételekben keletkezett veszteségeket.
Franciaországban Gironde megyét különösen súlyosan érintették a tüzek. A térség a védelmi és űripari ágazat központja, így a sugárhajtóműveket gyártó Safran, a vadászgépeket előállító Dassault Aviation és a rakétagyártó ArianeGroup is kénytelen volt felfüggeszteni a termelést és evakuálni dolgozóit. A helyi kereskedelmi és iparkamara szerint legalább 40 ezer vállalkozást érintettek közvetlenül a tüzek, 19 500 teljesen bezárt, 120–150 ezer alkalmazott pedig államilag támogatott részmunkaidős foglalkoztatásba került. A bordeaux-i szőlőültetvényeket eddig elkerülték a lángok, de a füstszennyezés szüretre gyakorolt hatása még bizonytalan.
Spanyolországban a tüzek Madridtól mindössze 50 kilométerre pusztítottak, lakóházakat és gazdaságokat megsemmisítve. A kisgazdákat képviselő szakszervezet előzetes becslése szerint 18 500 hektárnyi hasznosítható terület – többségében legelő – égett le. Az aszály emellett külön gondot jelent, mivel a Rajna és a Duna vízszintjének csökkenése az áruszállítást és az ipari termelést is akadályozza. A BASF, a Covestro és az Evonik üzemei a Rajna mentén összpontosulnak, míg a Duna rekordalacsony vízállása miatt hazánkban is hamarosan teljesen leállítják a Paksi Atomerőművet, Romániában pedig a cernavodai atomerőmű egyik reaktorát már le is kellett állítani, mivel mindkét létesítmény a folyóból nyeri a hűtővizet.
Görögországban az Athéntól északnyugatra található Boiótia térségében kitört erdőtűz már negyedik napja tombolt, miközben az erős szél által táplált lángok otthonokat, több ezer hektárnyi mezőgazdasági területet és fenyőerdőt pusztítottak el.
A tűzoltást egy tragédia is beárnyékolta, vasárnap ugyanis két ember – egy görög és egy dán állampolgár – életét vesztette, amikor helikopterük a levegőben összeütközött egy másik tűzoltó helikopterrel Psatha tengerparti település közelében.
Az előzetes vizsgálat szerint a tüzet egy szélturbináktól áramot szállító magánvezeték szikrázó kábelei okozták, ezért egy villamosmérnököt és egy vállalkozót gyújtogatás vádjával letartóztattak.
A hibás elektromos vezetékek az utóbbi években a görögországi erdőtüzek leggyakoribb kiváltó okává váltak.
Sarah Meier, a zürichi ETH klímagazdaságtani szakértője szerint a tüzek valós gazdasági hatása az általa 2011 és 2018 között számított évi 2,1 milliárd eurós GDP-veszteség háromszorosát is meghaladhatja. Bár a természeti katasztrófákat követő újjáépítés statisztikailag akár növelheti is a GDP-t, Meier figyelmeztetett, hogy
ez nem olyan gazdasági növekedés, amit szeretnénk, hiszen csupán az elpusztított tőkét pótoljuk.
Forrás: Reuters
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