Most kiderült: több mint 100 titkos határozatot hozott 2026-ban a leköszönt Orbán-kormány

A HVG közérdekű adatigénylésére a Miniszterelnökség által kiadott statisztikákból kiderült, hogy

az év eleje és az új Országgyűlés május 9-i alakuló ülése között szinte nem telt el úgy munkanap, hogy az Orbán-kormány ne hozott volna valamilyen titkosított döntést.

A választás előtti kampányhajrában, majd a Fidesz vereségét hozó voksolást követő hetekben összesen 107 olyan határozat született, amely nem jelent meg a Magyar Közlönyben, miközben ugyanebben az időszakban 136 nyilvános határozatot tettek közzé.

A 107 nem nyilvános döntés három különböző kategóriába sorolható, köztük 70 darab kétezres, 11 darab háromezres és további 26 darab négyezres besorolású határozatot találunk. Ezekben közös, hogy egyik sem jelent meg a Magyar Közlönyben. A háromezres típusúak ráadásul különleges kategóriát képviselnek, mivel ezekről csak egy nagyon szűk kör szerezhet tudomást, és számukra is szigorú titoktartási kötelezettség áll fenn.

A háromezres határozatokról a darabszámon túl semmilyen érdemi információ nem áll rendelkezésre, mivel azok tartalma titkos, hivatalos megnevezéssel élve "nemzeti minősített adat". Tartalmuktól függően ezeket a határozatokat 10 vagy 20 évre, míg a "Szigorúan titkos!" minősítésűeket 30 évre titkosítják. Ez utóbbi, legszigorúbb minősítés ráadásul kétszer is meghosszabbítható, így az érintett kormánydöntések akár 90 évre is rejtve maradhatnak a nyilvánosság elől.

Ilyen szigorúan titkos határozatból az Orbán-kormány az utolsó hónapjaiban 11-et hozott meg, míg tavaly egész évben, illetve 2024-ben is egyaránt 27 darab született. A rendszeres adatigénylésekből származó statisztikák alapján a NER 16 éve alatt a 2021-es esztendő tartja a rekordot, amikor 38 háromezres döntést fogadtak el.

Ezzel szemben a Magyar Péter vezette Tisza-kormány a Miniszterelnökség tájékoztatása szerint hivatalba lépése óta egyetlen titkos határozatot sem hozott.

A lap munkatársai a másik két, önmagában nem titkos, de főszabály szerint 20 évig nem nyilvános kormányhatározat-típus adatait is kikérték. Az adatok alapján kétezres határozatból az Orbán-kormány az év elejétől a május 9-i kormányváltásig 70 darabot hozott meg, míg május óta az új kabinet mindössze egy ilyet fogadott el. Általánosságban a kétezres határozatokból születik a legtöbb, tavaly 419-et, 2024-ben pedig 272-t fogadott el az előző kormány.

A nem nyilvános határozatok másik kategóriájába tartozó négyezres típusból az Orbán-kormány januártól az új Országgyűlés alakuló üléséig 26-ot fogadott el. Ebből a határozattípusból tavaly egész évben kereken száz, 2024-ben pedig valamivel kevesebb, 96 darab született. A 2019-ben bevezetett besorolású döntéstípusból a Miniszterelnökség tájékoztatása alapján a Tisza-kormány a beiktatása óta mindössze hetet hagyott jóvá.

A statisztikák alapján úgy tűnik, hogy a transzparenciát és a kormányzati döntések nyilvánosságát ígérő Tisza-kormány szakítani kíván a korábbi gyakorlattal, amely a határozatok jelentős részét igyekezett elzárni az állampolgárok elől.

A Nemzeti Együttműködés Rendszerének bő másfél évtizede alatt a kormányzati adminisztráció több ezer nem nyilvános határozatot hozott. A kifejezetten titkos döntések tekintetében az Orbán-kormányok 2010 óta ciklusról ciklusra döntötték meg saját titkosítási rekordjaikat. Ezzel jócskán felülmúlták a baloldali kormányok 2006 és 2010 közötti időszakát is, amikor a négy év alatt összesen 51 ilyen határozat született. Külön érdekesség, hogy a 2006-os év az őszödi beszéd miatt az adatok titkosítása szempontjából is vízválasztónak bizonyult, mivel azt megelőzően a mindenkori kormányok még nagyobb arányban minősítettek titkossá különféle döntéseket.

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