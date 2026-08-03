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Piros riasztást adtak ki az ország nagyobbik részére a hőség miatt, zivatar is jöhet
Gazdaság

Piros riasztást adtak ki az ország nagyobbik részére a hőség miatt, zivatar is jöhet

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Rendkívüli hőség és heves zivatarok miatt adott ki a HungaroMet figyelmeztető előrejelzést Magyarország területére. Az augusztus 3-án, hétfő éjfélig érvényben lévő prognózis szerint az ország jelentős részén a napi középhőmérséklet tartósan 29 Celsius-fok felett alakulhat. Eközben egyre biztosabbnak és alaposabbnak tűnik a jövő hét második felében érkező felfrissülés, és a Duna felső szakaszának vízgyűjtőjén érdemi csapadék hullhat a következő 10 napban.

A HungaroMet legfrissebb adatai alapján a kánikula szinte az egész országra kiterjed: az északkeleti, valamint a délnyugati határ menti régiókban a napi középhőmérséklet 27 és 29 Celsius-fok között várható, a többi területen pedig még ennél is melegebb lesz, és a napi átlagérték meghaladja a 29 Celsius-fokos határt.

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A friss meteorológiai előrejelzés szerint a tartós hőség mellett a légköri instabilitás miatt hevesebb csapadékra is készülni kell.

Hétfőn napközben elsősorban az Északi-középhegység térségében, valamint a középső országrészben alakulhatnak ki zivatarok.

A viharos időjárást 60-75 km/h-s vagy annál erősebb széllökések kísérhetik. Emellett aprószemű, egy-két centiméteresnél kisebb átmérőjű jégesőre és rövid idő alatt lehulló, 10-20 milliméternyi intenzív csapadékra is számítani lehet az érintett területeken.

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Forrás: Weather on Maps

Jó hír, hogy a Weather on Maps előrejelzése szerint egyre biztosabbnak és alaposabbnak tűnik a jövő hét második felében érkező felfrissülés, és a Duna felső szakaszának vízgyűjtőjén a következő 10 napban érdemi csapadék hullhat.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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