Piros riasztást adtak ki az ország nagyobbik részére a hőség miatt, zivatar is jöhet

A HungaroMet legfrissebb adatai alapján a kánikula szinte az egész országra kiterjed: az északkeleti, valamint a délnyugati határ menti régiókban a napi középhőmérséklet 27 és 29 Celsius-fok között várható, a többi területen pedig még ennél is melegebb lesz, és a napi átlagérték meghaladja a 29 Celsius-fokos határt.
A friss meteorológiai előrejelzés szerint a tartós hőség mellett a légköri instabilitás miatt hevesebb csapadékra is készülni kell.
Hétfőn napközben elsősorban az Északi-középhegység térségében, valamint a középső országrészben alakulhatnak ki zivatarok.
A viharos időjárást 60-75 km/h-s vagy annál erősebb széllökések kísérhetik. Emellett aprószemű, egy-két centiméteresnél kisebb átmérőjű jégesőre és rövid idő alatt lehulló, 10-20 milliméternyi intenzív csapadékra is számítani lehet az érintett területeken.
Jó hír, hogy a Weather on Maps előrejelzése szerint egyre biztosabbnak és alaposabbnak tűnik a jövő hét második felében érkező felfrissülés, és a Duna felső szakaszának vízgyűjtőjén a következő 10 napban érdemi csapadék hullhat.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Egyik pillanatról a másikra összeomlott egy egész ország áramellátása
Egyre mélyebb az olajválság Kubában.
Kritikus adatok jönnek az USA-ból, miközben a hőség szétszedi Európát
De hazai oldalon is lesznek érdekességek.
Bejelentette Trump elnök: már ma folytatódnak a tárgyalások Iránnal
Az amerikai vezető áttörést vár.
Aki él és mozog a piacon, az Magyarországra fogadott – A szerelem után eljött a keserű csalódás?
Csökkenhetnek még a magyar kötvényhozamok?
Energiakrízis: így készülnek a Paksi Atomerőmű lekapcsolására
Ez egy rutinfeladat a csapatnak.
Jól vizsgázik a nemzet: bőven a várt alatt alakul az országos rendszerterhelés
Kapitány István szerint egy teljes paksi blokknál is több áramot spóroltak meg a magyarok
Megindulhatott a hőhelyzet és aszály miatti pánikvásárlás
Megrohanták a boltokat a vásárlók, kartonszámra viszik az ásványvizet.
Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?
A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti
Az osztalék portfólióm - 2026. július
Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny
Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság
A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól
A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Kamerák és mobiladatok mutathatják meg, mekkora a valós forgalomszennyezés
Az, aki egy péntek délután autózott már a Balaton felé, tudja milyen az, ha sokan vannak az utakon. De vajon mennyi szennyezést termel valójában ez a forgalom? Az M
Mennyit foglalkozz a pénzügyeiddel?
Jelen blog írójaként, tanácsadóként az átlagosnál többet foglalkozom a személyes pénzügyekkel. Ezért soraimat olvasva azt gondolhatnád, hogy szerintem mindenkinek sokat kéne vele foglalkozni
Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú
A Revolut Europe új vezérigazgatója a Portfolio Checklist vendége volt.
A Duna apad, Paks leáll: biztosan jó ötlet most új atomerőművet építeni?
A pénteki Checklistben az újabb hőkupola és hosszútávú következmények.
A magyar nyelv az MIT-s tudósokat is elgondolkoztatja – beszélgetés É. Kiss Katalinnal
Folytatódik a Bolyai-díjas tudósokat bemutató podcastsorozatunk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!