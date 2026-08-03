Reuters: véget ér a kapcsolati tőkén lett milliárdosok aranykora Magyarországon

A Reuters számos egykori tisztségviselővel, vállalatvezetővel és elemzővel beszélgetett, akik szerint az Orbán-kormányhoz közel álló milliárdosok kénytelenek átértékelni a működésüket Magyar Péter miniszterelnöksége alatt. Az elemzők úgy vélik, hogy
egyes vállalatok valószínűleg nem élik majd túl az új korszakot.
A Market Építő alapítója és vezérigazgatója, Scheer Sándor a Reutersnek kifejtette, hogy kell és fognak is alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Ennek megfelelően
a nagyszabású megaprojektek helyett kisebb volumenű, de tömeges megbízásokra készülnek,
miközben az építőipar súlypontja a lakóingatlan- és infrastruktúra-fejlesztésekre tolódik át. A Garancsi István érdekeltségébe is tartozó vállalat bevételeinek negyedét eddig közberuházásokból – egyebek mellett stadionépítésekből – szerezte, ám a cégvezető hangsúlyozta, hogy harmincéves múltjuk és diverzifikált portfóliójuk a politikai ciklusoktól függetlenül is stabilitást biztosít számukra.
A fordulat az elmúlt évtizedek legjelentősebb átrendeződését hozhatja a magyar vállalati szférában. Az Orbán-kormányhoz köthető társaságok – mint az Opus Global, az Appeninn, a 4iG vagy az MBH Bank – tőzsdei részvényárfolyama zuhant, miközben maga a Budapesti Értéktőzsde összességében erősödött, mivel a befektetők piacbarát gazdaságpolitikát várnak az új kormányzattól. Elemzői vélemények szerint a legsebezhetőbb helyzetben azok a cégek vannak, amelyek szinte kizárólag az állami infrastrukturális megrendelésekből éltek, most azonban valódi piaci versenyre kényszerülnek. Hegedűs Dániel, a berlini Institut für Europäische Politik igazgatóhelyettese úgy véli, hogy a korábbi hálózatokhoz kötődő építő- és útépítő vállalatok egy-két éven belül akár teljesen el is tűnhetnek a piacról.
Az Orbán-kormányzathoz közel álló üzleti körök korábban kivételezett hozzáférést élveztek az állami megrendelésekhez és a közbeszerzési forrásokhoz.
Az OECD 2024-es felmérése rámutatott, hogy Magyarországon kiemelkedően magas volt az egyajánlatos közbeszerzési eljárások aránya.
A CRCB Korrupciókutató Központ az áprilisi választások előtt publikált elemzésében a politikai favoritizmus egyértelmű bizonyítékait tárta fel a hazai tenderrendszerben.
Magyar Péter, aki fölényes győzelemmel váltotta fel Orbánt, júniusban átfogó korrupcióellenes törvénycsomagot nyújtott be az Országgyűlésnek, mivel a kormány igyekszik teljesíteni az Európai Unió átláthatósági feltételeit a felfüggesztett uniós források lehívása érdekében. Ennek keretében a kabinet felülvizsgálja az előző éra kötelezettségvállalásait, aminek részeként már fel is függesztette egy dél-magyarországi autópálya-szakasz bővítését, továbbá felszólította a Duna Aszfaltot a választások előtt kifizetett előlegek visszafizetésére. A Szíjj László érdekeltségébe tartozó cég – amely az elmúlt években az ország vezető útépítő vállalatává nőtte ki magát – közleményében kiemelte, hogy már az 1990 előtti időszakban is nemzetközi szereplők által dominált piacon versenyeztek, így a kompetitív környezet nem idegen számukra.
Az átláthatóbb pályázati rendszer ugyanakkor jelentős teret nyithat a nemzetközi vállalatok előtt is – mutatott rá Orsolya Raczova, az Eurasia Group elemzője, aki szerint a korábbi berendezkedéshez szorosan kötődő cégek egy része törvényszerűen kiszorul majd a piacról.
Forrás: Reuters
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