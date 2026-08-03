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Szerződésszegés miatt borulhat a milliárdos állami üzlet, hatalmas összeget követelnek vissza
Gazdaság

Szerződésszegés miatt borulhat a milliárdos állami üzlet, hatalmas összeget követelnek vissza

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A Tisza-kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli az állam által már kifizetett, több mint 300 milliárd forintos összeget -  jelentette be a miniszterelnök, Magyar Péter Facebook-videójában.

Az Orbán-kormány a költségvetési forrásokat az energiabiztonság vagy az egészségügy fejlesztése helyett egy 700 milliárd forintos, túlárazott irodaház-vásárlási és -építési projektre szánta - jelentette ki videójában Magyar Péter.

Kifejtette, hogy a visszakövetelt több mint 300 milliárd forintból

  • a teljes HÉV-szerelvényállomány lecserélhető lenne, vagy abból
  • több száz szélerőművet, illetve
  • jelentős energiatároló kapacitást lehetne kiépíteni.

Hozzátette, hogy a jelenlegi energiaválság elkerülhető lett volna, ha a Paksi Atomerőmű üzembiztonságát korábban egy néhány tízmilliárd forintos fejlesztéssel megerősítik.

A tranzakciótól való elállás alapját egy jogi és pénzügyi átvilágítás adja, amelynek során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg.

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A zárási feltételek közel fele nem teljesült, és az érintett ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, amelyet a szerződés szerint a zárás előtt töröltetni kellett volna. Magyar Péter jelezte, hogy a gazdasági hátország ellenállása miatt hosszas jogi vitákra is felkészülnek a kifizetett összegek visszaszerzése során.

A politikus bírálta, hogy miközben az irodaprojektre jelentős források jutottak,

  • a kórházakban nincs elegendő légkondicionáló berendezés,
  • vasúti mellékvonalakat zártak be,
  • a szociális szférában dolgozók fizetése pedig mindössze 300 ezer forint.

A visszaszerzett forrásokat a jövőben működő kórházakra, megbízható vasútra, erős közszolgáltatásokra és korszerű energiarendszerre fordítanák.

Nem kívánunk osztozni a korábbi időszak infrastrukturális örökségén, ezért elkerüljük mind a Karmelita kolostort, mind a Tiborcz-féle üzleti körökhöz köthető irodaházakat, a felszabaduló forrásokat pedig a lakosság mindennapi biztonságát szavatoló rendszerekre csoportosítjuk át

- tette hozzá Magyar Péter.

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