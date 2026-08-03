Szerződésszegés miatt borulhat a százmilliárdos állami üzlet, hatalmas összeget követelnek vissza

Az Orbán-kormány a költségvetési forrásokat az energiabiztonság vagy az egészségügy fejlesztése helyett egy 700 milliárd forintos, túlárazott irodaház-vásárlási és -építési projektre szánta - jelentette ki videójában Magyar Péter.
Kifejtette, hogy a visszakövetelt több mint 300 milliárd forintból
- a teljes HÉV-szerelvényállomány lecserélhető lenne, vagy abból
- több száz szélerőművet, illetve
- jelentős energiatároló kapacitást lehetne kiépíteni.
Hozzátette, hogy a jelenlegi energiaválság elkerülhető lett volna, ha a Paksi Atomerőmű üzembiztonságát korábban egy néhány tízmilliárd forintos fejlesztéssel megerősítik.
A tranzakciótól való elállás alapját egy jogi és pénzügyi átvilágítás adja, amelynek során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg.
A zárási feltételek közel fele nem teljesült, és az érintett ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, amelyet a szerződés szerint a zárás előtt töröltetni kellett volna. Magyar Péter jelezte, hogy a gazdasági hátország ellenállása miatt hosszas jogi vitákra is felkészülnek a kifizetett összegek visszaszerzése során.
A politikus bírálta, hogy miközben az irodaprojektre jelentős források jutottak,
- a kórházakban nincs elegendő légkondicionáló berendezés,
- vasúti mellékvonalakat zártak be,
- a szociális szférában dolgozók fizetése pedig mindössze 300 ezer forint.
A visszaszerzett forrásokat a jövőben működő kórházakra, megbízható vasútra, erős közszolgáltatásokra és korszerű energiarendszerre fordítanák.
Nem kívánunk osztozni a korábbi időszak infrastrukturális örökségén, ezért elkerüljük mind a Karmelita kolostort, mind a Tiborcz-féle üzleti körökhöz köthető irodaházakat, a felszabaduló forrásokat pedig a lakosság mindennapi biztonságát szavatoló rendszerekre csoportosítjuk át
- tette hozzá Magyar Péter.
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