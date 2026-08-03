Tanács Zoltán: a kormány egy új, integrált víztudományi központot hoz létre

2020 decemberében robbantották fel a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet (VITUKI) budapesti toronyházát, a látványos képsorok a hazai vízügyi kutatás beszántását illusztrálta.
Az előző kormány 2012-ben vonta meg az intézet finanszírozását, majd bezárta a feleslegesnek ítélt intézményt.
Tanács felidézi, hogy az 1952-ben alapított, de évszázados szakmai gyökerekre visszanyúló VITUKI évtizedeken át egy helyen fogta össze a folyamatos méréseket, a kutatást, a modellezést, az árvízi előrejelzéseket és a kormányzati döntések előkészítését. Bár a stratégiai vízkészletkutatás és az országos megfigyelőrendszerek működtetése nem termelt közvetlen piaci bevételt, a miniszter értékelése szerint a társadalmi haszna felbecsülhetetlen volt.
A bezárást követően a szakmai feladatok és az évtizedes adatvagyon szétforgácsolódtak. Az operatív vízrajzi megfigyeléseket az Országos Vízügyi Főigazgatóság vette át, míg a kutatási, ökológiai és oktatási feladatok különböző egyetemi karokhoz, valamint a HUN-REN hálózatához kerültek. Bár történtek próbálkozások a terület összefogására – például a 2022-ben indult, határozott idejű Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium révén –,
ma Magyarországon nincs olyan átfogó állami kutatóintézet, amely egyetlen szervezetként, multidiszciplináris módon kezelné a hidrológiai, vízminőségi és vízépítési kérdéseket
- írja Tanács, és hozzáteszi:
Magyarország egyre gyorsabban szárad, az aszályos időszakok mind gyakoribbak és hosszabbak, a talajvízszint süllyed, a folyók vízjárása pedig szélsőségessé vált. Az elmúlt napok rendkívüli hősége, a Duna rekordalacsony vízállása és a Paksi Atomerőmű kényszerű leállítása is rávilágított arra, hogy mekkora nyomás nehezedik az ivóvízbázisokra és a hazai mezőgazdaságra.
Tanács Zoltán szerint az ország jövőbeli biztonsága egyre inkább azon múlik, hogyan tudjuk megtartani a meglévő vízkészleteinket, és ehhez milyen tudományos alapokon hozunk döntéseket. A miniszter kiemelte, hogy egy 21. századi víztudományi központnak már integrálnia kell a legújabb technológiákat, köztük a műholdas megfigyeléseket, a mesterséges intelligenciát, a szenzorhálózatokat és a digitális vízgyűjtő modelleket.
A cél egy olyan egységes víztudományi adatpolitika és intézményrendszer megteremtése, amely szorosan együttműködik az egyetemekkel, az önkormányzatokkal és a piaci szereplőkkel, miközben jól hasznosítható, hosszú távú döntés-előkészítő anyagokat biztosít a kormányzat számára.
A tárcavezető megerősítette, hogy
a következő időszakban kiemelt feladatuk lesz ennek az erős, nemzetközileg is elismert víztudományi központnak a kialakítása.
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