Tanács Zoltán: a kormány egy új, integrált víztudományi központot hoz létre

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter bejelentette, hogy a fokozódó vízhiány és az egyre súlyosabb aszályok miatt a kormány egy új, integrált víztudományi központ létrehozásán dolgozik. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a hazai vízgazdálkodás korábbi tudományos bázisát, a VITUKI-t 2012-ben felszámolták, ám a jelenlegi extrém időjárási körülmények egyértelművé tették, hogy Magyarországnak stratégiai és nemzetbiztonsági érdeke egy modern, egységes kutatóintézet felállítása.

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2020 decemberében robbantották fel a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet (VITUKI) budapesti toronyházát, a látványos képsorok a hazai vízügyi kutatás beszántását illusztrálta.

Az előző kormány 2012-ben vonta meg az intézet finanszírozását, majd bezárta a feleslegesnek ítélt intézményt.

Tanács felidézi, hogy az 1952-ben alapított, de évszázados szakmai gyökerekre visszanyúló VITUKI évtizedeken át egy helyen fogta össze a folyamatos méréseket, a kutatást, a modellezést, az árvízi előrejelzéseket és a kormányzati döntések előkészítését. Bár a stratégiai vízkészletkutatás és az országos megfigyelőrendszerek működtetése nem termelt közvetlen piaci bevételt, a miniszter értékelése szerint a társadalmi haszna felbecsülhetetlen volt.

A bezárást követően a szakmai feladatok és az évtizedes adatvagyon szétforgácsolódtak. Az operatív vízrajzi megfigyeléseket az Országos Vízügyi Főigazgatóság vette át, míg a kutatási, ökológiai és oktatási feladatok különböző egyetemi karokhoz, valamint a HUN-REN hálózatához kerültek. Bár történtek próbálkozások a terület összefogására – például a 2022-ben indult, határozott idejű Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium révén –,

ma Magyarországon nincs olyan átfogó állami kutatóintézet, amely egyetlen szervezetként, multidiszciplináris módon kezelné a hidrológiai, vízminőségi és vízépítési kérdéseket



- írja Tanács, és hozzáteszi:

Magyarország egyre gyorsabban szárad, az aszályos időszakok mind gyakoribbak és hosszabbak, a talajvízszint süllyed, a folyók vízjárása pedig szélsőségessé vált. Az elmúlt napok rendkívüli hősége, a Duna rekordalacsony vízállása és a Paksi Atomerőmű kényszerű leállítása is rávilágított arra, hogy mekkora nyomás nehezedik az ivóvízbázisokra és a hazai mezőgazdaságra.

Tanács Zoltán szerint az ország jövőbeli biztonsága egyre inkább azon múlik, hogyan tudjuk megtartani a meglévő vízkészleteinket, és ehhez milyen tudományos alapokon hozunk döntéseket. A miniszter kiemelte, hogy egy 21. századi víztudományi központnak már integrálnia kell a legújabb technológiákat, köztük a műholdas megfigyeléseket, a mesterséges intelligenciát, a szenzorhálózatokat és a digitális vízgyűjtő modelleket.

A cél egy olyan egységes víztudományi adatpolitika és intézményrendszer megteremtése, amely szorosan együttműködik az egyetemekkel, az önkormányzatokkal és a piaci szereplőkkel, miközben jól hasznosítható, hosszú távú döntés-előkészítő anyagokat biztosít a kormányzat számára.

A tárcavezető megerősítette, hogy

a következő időszakban kiemelt feladatuk lesz ennek az erős, nemzetközileg is elismert víztudományi központnak a kialakítása.

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