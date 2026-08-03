Teljesen átalakul a Magyar Külügyi Intézet vezetése: Feledy Botond után újabb név vált hivatalossá

Feledy Botond után újabb vezető neve lett hivatalos a Magyar Külügyi Intézetnél, Rácz Andrást nevezték ki a testület vezérigazgató-helyettesévé.

Rácz Andrást a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató-helyettesének nevezték ki, miután néhány órával korábban az intézet vezetésére Feledy Botondot kérte fel a külügyminiszter, Orbán Anita.

Rácz András és Feledy Botond.

Rácz András biztonságpolitikai szakértő, Oroszország- és posztszovjet térségkutató, aki több mint másfél évtizede foglalkozik az euro-atlanti biztonság, Kelet-Európa és a volt Szovjetunió térségének politikai és katonai folyamataival.

Rácz korábban többször is vendégünk volt a Portfolio podcast-ben.