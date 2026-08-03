Tisza-kormány: csak idő kérdése Paks teljes leállása, de a kormány nem fogja korlátozni a lakossági fogyasztást

Magyar Péter: "Mi nem fogjuk lezárni az országot"
Magyar Péter miniszterelnök az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására a Sándor-palotában egyeztetett a parlamenti frakciók vezetőivel az energiakrízis kezeléséről. A kormányfő megerősítette, hogy az ország energia- és vízellátása kisebb döccenőkkel ugyan, de biztosított, a tartalék erőművek (Litér, Mátrai Erőmű) bármikor indíthatók. A paksi atomerőmű a Duna kritikusan alacsony vízszintje miatt rendezett leállítás előtt áll, újraindítása a vízszint tartós emelkedésétől függ. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a lakossági fogyasztás korlátozása a rangsor legvégén szerepel, az ipari fogyasztókat helyezte előre a kormány, és köszönetet mondott a vállalatok és a lakosság önkéntes fogyasztáscsökkentéséért.
Legutóbb Gyurcsány alatt volt a mostanihoz hasonló "nemzeti csúcs"
Török Gábor politikai elemző is megszólalt a Forsthoffer Ágnes meghívására létrejött egyeztetésről, amelyet a Sándor-palotában tart Magyar Péter miniszterelnök és a parlamenti frakciók vezetői. Az elemző elmondása szerint hasonlóra legutóbb 2008-ban, még Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt volt példa, a mostani eseményen azonban már sem az MSZP egykori vezetője, sem pedig Orbán Viktor, a 2008-as ellenzék vezetője nem vesz részt.
Vitézy Dávid: "A közlekedés is kiveszi a részét a fogyasztáscsökkentésből"
A beruházási és közlekedési miniszter a közösségi médiában jelentette be, hogy
az energiafogyasztás mérséklése érdekében hétfőtől 17 és 22 óra között szünetelni fog a vasúti áruszállítás, az elektromos buszok töltését pedig éjszakára ütemezik át.
Emellett több állami épület és híd díszvilágítása is ideiglenesen lekapcsol - zárta bejegyzését a tárcavezető.
Életbe lépett a döntés: rengeteg pénzt kap vissza a Mol és a többi hazai óriáscég
Július utolsó napján hatályba lépett az a jogszabály, amelynek értelmében az állam és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal visszatéríti a szén-dioxid-kvótaadót, valamint annak a jegybanki alapkamat két százalékponttal növelt mértékének megfelelő kamatait. Az érintett vállalatok 90 napon belül nyújthatják be a visszaigénylésüket - írta meg a Telex.
A Sándor-palotába látogat Magyar Péter és a parlamenti frakciók vezetői
Az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására
a Sándor-palotába látogat ma délelőtt Magyar Péter miniszterelnök, valamint a parlamenti pártok frakcióvezetői.
Az egyeztetés célja az, hogy a frakcióknak parlamenti ülés hiányában is legyen lehetőségük tájékozódni az energiakrízis kezeléséről és a kormány intézkedéseiről.
Az esemény 10:30-kor kezdődik.
Feledy Botond veszi át a külügyi tárca alá visszakerülő agytrösztöt
A Külügyminisztérium irányítása alá visszakerülő Magyar Külügyi Intézet vezetésére kérte fel Orbán Anita külügyminiszter Feledy Botond külpolitikai szakértőt. Feledy 2022 és 2026 között a Partizán külpolitikai szakértője és műsorvezetője volt, nevéhez kötődött a Heti Feledy világpolitikai hírlevél is. Az új vezérigazgató szerint az intézet a döntéshozatal támogatása mellett a külpolitikai utánpótlásképzésben és a társadalmi tájékoztatásban is fontos szerepet vállal majd.
Két új képviselő a Fidesz frakcióban
Hortay Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához - jelentette be Bóka János frakcióvezető hétfőn, egyúttal megköszönte Szijjártó Péter és Budai Gyula távozó képviselőknek a munkát.
Palóc André Facebook-oldalán óriási megtiszteltetésnek és egyben komoly felelősségnek nevezte, hogy a jövőben a magyar embereket szolgálhatja az Országgyűlésben. Közgazdászként különösen fontosnak tartja, hogy Magyarország gazdasága erős, versenyképes és kiszámítható legyen - írta. Hortay Olivér közösségi oldalán arról írt: eddig kutatóként az energiapiaci, gazdasági tendenciák feltárásán és megértésén dolgozott, de a kibontakozó helyzet markánsabb kiállást tesz indokolttá.
Palóc korábban a Századvégnél ás a Miniszterelnökségen dolgozott, gazdasági és kommunikációs területen. Hortay szintén a Századvégnél volt alkalmazásban, az energia- és klímapolitika üzletágat vezette, emellett a Megafon propagandagépezet egyik legaktívabb tagja volt. (via MTI)
Most kiderült: több mint 100 titkos határozatot hozott 2026-ban a leköszönt Orbán-kormány
Nem nyilvános, illetve titkosított kormánydöntések tucatjait hozta meg az Orbán-kabinet a kormányváltást megelőző hónapokban. A Tisza-kormány májusi hivatalba lépése óta arányaiban jóval kevesebb határozatot zár el a nyilvánosság elől - számolt be a HVG.
Magyar Péter: sikerült időt nyerni a Paksi Atomerőműben
A vártnál tovább maradhat üzemben a Paksi Atomerőmű utolsó működő blokkja, noha a Duna vízállása már meghaladta a korábban kritikusnak tartott szintet – jelentette be hétfői videóüzenetében Magyar Péter miniszterelnök.
Tisza-kormány: Kritikus szinten a Duna vízállása, ma leállhat a paksi atomerőmű
A Duna kritikusan alacsony vízállása miatt várhatóan teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ami komoly kihívás elé állítja Magyarország energiaellátását. Erről vasárnap este beszélt Magyar Péter miniszterelnök, aki azt is elmondta, hogy
az erőmű leállása akár egy hónapig is eltarthat.
Az energiaigény csökkentése érdekében a kormány önkéntes fogyasztás-korlátozásra kérte a lakosságot és a nagy ipari fogyasztókat is.
Az intézkedés egyelőre beváltja a hozzáfűzött reményeket:
- Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter vasárnap esti tájékoztatása szerint a hazai fogyasztás jóval a várt alatt alakul, míg
- Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, hogy a lakosság és több mint 300 nagyvállalat önkéntes fogyasztásmérséklése miatt egyelőre nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás bevezetésére a vállalatoknál.
A hazai energiaválság legfontosabb hétvégi híreiről alábbi cikkeinkben számoltunk be:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Energiakrízis: így készülnek a Paksi Atomerőmű lekapcsolására
A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázatnövekedést. A blokkok leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutinfeladat, a tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik, az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre - írta az MTI megkeresésére Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs vezetője vasárnap este.
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