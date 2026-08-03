Tisza-kormány: Kritikus szinten a Duna vízállása, ma leállhat a paksi atomerőmű

A Duna kritikusan alacsony vízállása miatt várhatóan teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ami komoly kihívás elé állítja Magyarország energiaellátását. Erről vasárnap este beszélt Magyar Péter miniszterelnök, aki azt is elmondta, hogy

az erőmű leállása akár egy hónapig is eltarthat.

Az energiaigény csökkentése érdekében a kormány önkéntes fogyasztás-korlátozásra kérte a lakosságot és a nagy ipari fogyasztókat is.

Az intézkedés egyelőre beváltja a hozzáfűzött reményeket:

A hazai energiaválság legfontosabb hétvégi híreiről alábbi cikkeinkben számoltunk be:

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert