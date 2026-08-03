Tisza-kormány: Kritikus szinten a Duna vízállása, ma leállhat a paksi atomerőmű
A Duna kritikusan alacsony vízállása miatt várhatóan teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ami komoly kihívás elé állítja Magyarország energiaellátását. Erről vasárnap este beszélt Magyar Péter miniszterelnök, aki azt is elmondta, hogy
az erőmű leállása akár egy hónapig is eltarthat.
Az energiaigény csökkentése érdekében a kormány önkéntes fogyasztás-korlátozásra kérte a lakosságot és a nagy ipari fogyasztókat is.
Az intézkedés egyelőre beváltja a hozzáfűzött reményeket:
- Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter vasárnap esti tájékoztatása szerint a hazai fogyasztás jóval a várt alatt alakul, míg
- Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, hogy a lakosság és több mint 300 nagyvállalat önkéntes fogyasztásmérséklése miatt egyelőre nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás bevezetésére a vállalatoknál.
A hazai energiaválság legfontosabb hétvégi híreiről alábbi cikkeinkben számoltunk be:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Energiakrízis: így készülnek a Paksi Atomerőmű lekapcsolására
A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázatnövekedést. A blokkok leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutinfeladat, a tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik, az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre - írta az MTI megkeresésére Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs vezetője vasárnap este.
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