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Tisza-kormány: Kritikus szinten a Duna vízállása, ma leállhat a paksi atomerőmű
Gazdaság

Tisza-kormány: Kritikus szinten a Duna vízállása, ma leállhat a paksi atomerőmű

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A Duna kritikusan alacsony vízállása miatt várhatóan teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ami akár egy hónapig is eltarthat – erről Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatta a nyilvánosságot vasárnap este. A kormány önkéntes fogyasztáskorlátozásra kérte a lakosságot és a nagy ipari fogyasztókat az energiaigény csökkentése érdekében. Az intézkedés egyelőre eredményes: Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter szerint a hazai fogyasztás jóval a várt alatt alakul, több mint 300 nagyvállalat csatlakozott az önkéntes korlátozáshoz. A miniszterelnök közlése szerint kötelező energiafogyasztási korlátozás bevezetésére egyelőre nincs szükség. Mindeközben fény derült a leköszönt Orbán-kormány utolsó napjaiban meghozott, száznál több titkos rendeletre is.
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Tisza-kormány: Kritikus szinten a Duna vízállása, ma leállhat a paksi atomerőmű

A Duna kritikusan alacsony vízállása miatt várhatóan teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ami komoly kihívás elé állítja Magyarország energiaellátását. Erről vasárnap este beszélt Magyar Péter miniszterelnök, aki azt is elmondta, hogy

az erőmű leállása akár egy hónapig is eltarthat.

Az energiaigény csökkentése érdekében a kormány önkéntes fogyasztás-korlátozásra kérte a lakosságot és a nagy ipari fogyasztókat is.

Az intézkedés egyelőre beváltja a hozzáfűzött reményeket:

A hazai energiaválság legfontosabb hétvégi híreiről alábbi cikkeinkben számoltunk be:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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Energiakrízis: így készülnek a Paksi Atomerőmű lekapcsolására

A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázatnövekedést. A blokkok leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutinfeladat, a tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik, az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre - írta az MTI megkeresésére Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs vezetője vasárnap este.

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Energiakrízis: így készülnek a Paksi Atomerőmű lekapcsolására

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