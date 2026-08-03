Tisza-kormány: még húzza a paksi atomerőmű utolsó blokkja, de az öt legkritikusabb nap következik

Hortay Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához - jelentette be Bóka János frakcióvezető hétfőn, egyúttal megköszönte Szijjártó Péter és Budai Gyula távozó képviselőknek a munkát.

Palóc André Facebook-oldalán óriási megtiszteltetésnek és egyben komoly felelősségnek nevezte, hogy a jövőben a magyar embereket szolgálhatja az Országgyűlésben. Közgazdászként különösen fontosnak tartja, hogy Magyarország gazdasága erős, versenyképes és kiszámítható legyen - írta. Hortay Olivér közösségi oldalán arról írt: eddig kutatóként az energiapiaci, gazdasági tendenciák feltárásán és megértésén dolgozott, de a kibontakozó helyzet markánsabb kiállást tesz indokolttá.

Palóc korábban a Századvégnél ás a Miniszterelnökségen dolgozott, gazdasági és kommunikációs területen. Hortay szintén a Századvégnél volt alkalmazásban, az energia- és klímapolitika üzletágat vezette, emellett a Megafon propagandagépezet egyik legaktívabb tagja volt. (via MTI)