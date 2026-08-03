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Tisza-kormány: még húzza a paksi atomerőmű utolsó blokkja, de az öt legkritikusabb nap következik
Gazdaság

Tisza-kormány: még húzza a paksi atomerőmű utolsó blokkja, de az öt legkritikusabb nap következik

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A Duna kritikusan alacsony vízállása miatt várhatóan teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ami akár egy hónapig is eltarthat – erről Magyar Péter miniszterelnök tájékoztatta a nyilvánosságot vasárnap este. A kormány önkéntes fogyasztáskorlátozásra kérte a lakosságot és a nagy ipari fogyasztókat az energiaigény csökkentése érdekében. Az intézkedés egyelőre eredményes: Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter szerint a hazai fogyasztás jóval a várt alatt alakul, több mint 300 nagyvállalat csatlakozott az önkéntes korlátozáshoz. A miniszterelnök közlése szerint kötelező energiafogyasztási korlátozás bevezetésére egyelőre nincs szükség. A délelőtt folyamán Magyar Péter miniszterelnök és a parlamenti frakciók vezetői a Sándor-palotába látogatnak, ahol az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes kezdeményezésére közösen egyeztetnek a hazánkat sújtó energiaválságról.
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Életbe lépett a döntés: rengeteg pénzt kap vissza a Mol és a többi hazai óriáscég

Július utolsó napján hatályba lépett az a jogszabály, amelynek értelmében az állam és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal visszatéríti a szén-dioxid-kvótaadót, valamint annak a jegybanki alapkamat két százalékponttal növelt mértékének megfelelő kamatait. Az érintett vállalatok 90 napon belül nyújthatják be a visszaigénylésüket - írta meg a Telex.

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Életbe lépett a döntés: rengeteg pénzt kap vissza a Mol és a többi hazai óriáscég
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A Sándor-palotába látogat Magyar Péter és a parlamenti frakciók vezetői

Az államfői feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes meghívására

a Sándor-palotába látogat ma délelőtt Magyar Péter miniszterelnök, valamint a parlamenti pártok frakcióvezetői.

Az egyeztetés célja az, hogy a frakcióknak parlamenti ülés hiányában is legyen lehetőségük tájékozódni az energiakrízis kezeléséről és a kormány intézkedéseiről.

Az esemény 10:30-kor kezdődik.

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Feledy Botond veszi át a külügyi tárca alá visszakerülő agytrösztöt

A Külügyminisztérium irányítása alá visszakerülő Magyar Külügyi Intézet vezetésére kérte fel Orbán Anita külügyminiszter Feledy Botond külpolitikai szakértőt. Feledy 2022 és 2026 között a Partizán külpolitikai szakértője és műsorvezetője volt, nevéhez kötődött a Heti Feledy világpolitikai hírlevél is. Az új vezérigazgató szerint az intézet a döntéshozatal támogatása mellett a külpolitikai utánpótlásképzésben és a társadalmi tájékoztatásban is fontos szerepet vállal majd.

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Feledy Botond veszi át a külügyi tárca alá visszakerülő agytrösztöt
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Két új képviselő a Fidesz frakcióban

Hortay Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához - jelentette be Bóka János frakcióvezető hétfőn, egyúttal megköszönte Szijjártó Péter és Budai Gyula távozó képviselőknek a munkát.

Palóc André Facebook-oldalán óriási megtiszteltetésnek és egyben komoly felelősségnek nevezte, hogy a jövőben a magyar embereket szolgálhatja az Országgyűlésben. Közgazdászként különösen fontosnak tartja, hogy Magyarország gazdasága erős, versenyképes és kiszámítható legyen - írta. Hortay Olivér közösségi oldalán arról írt: eddig kutatóként az energiapiaci, gazdasági tendenciák feltárásán és megértésén dolgozott, de a kibontakozó helyzet markánsabb kiállást tesz indokolttá.

Palóc korábban a Századvégnél ás a Miniszterelnökségen dolgozott, gazdasági és kommunikációs területen. Hortay szintén a Századvégnél volt alkalmazásban, az energia- és klímapolitika üzletágat vezette, emellett a Megafon propagandagépezet egyik legaktívabb tagja volt. (via MTI)

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Most kiderült: több mint 100 titkos határozatot hozott 2026-ban a leköszönt Orbán-kormány

Nem nyilvános, illetve titkosított kormánydöntések tucatjait hozta meg az Orbán-kabinet a kormányváltást megelőző hónapokban. A Tisza-kormány májusi hivatalba lépése óta arányaiban jóval kevesebb határozatot zár el a nyilvánosság elől - számolt be a HVG.

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Most kiderült: több mint 100 titkos határozatot hozott 2026-ban a leköszönt Orbán-kormány
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Magyar Péter: sikerült időt nyerni a Paksi Atomerőműben

A vártnál tovább maradhat üzemben a Paksi Atomerőmű utolsó működő blokkja, noha a Duna vízállása már meghaladta a korábban kritikusnak tartott szintet – jelentette be hétfői videóüzenetében Magyar Péter miniszterelnök.

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Magyar Péter: sikerült időt nyerni a Paksi Atomerőműben
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Tisza-kormány: Kritikus szinten a Duna vízállása, ma leállhat a paksi atomerőmű

A Duna kritikusan alacsony vízállása miatt várhatóan teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ami komoly kihívás elé állítja Magyarország energiaellátását. Erről vasárnap este beszélt Magyar Péter miniszterelnök, aki azt is elmondta, hogy

az erőmű leállása akár egy hónapig is eltarthat.

Az energiaigény csökkentése érdekében a kormány önkéntes fogyasztás-korlátozásra kérte a lakosságot és a nagy ipari fogyasztókat is.

Az intézkedés egyelőre beváltja a hozzáfűzött reményeket:

A hazai energiaválság legfontosabb hétvégi híreiről alábbi cikkeinkben számoltunk be:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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Energiakrízis: így készülnek a Paksi Atomerőmű lekapcsolására

A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázatnövekedést. A blokkok leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutinfeladat, a tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik, az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre - írta az MTI megkeresésére Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs vezetője vasárnap este.

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Energiakrízis: így készülnek a Paksi Atomerőmű lekapcsolására

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